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В Кремле анонсировали встречу Путина и Си Цзиньпина

Москва, 23.04.2019

Юрий Ушаков – помощник главы РФ Владимира Путина – рассказал о предстоящей встрече российского президента с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам представителя Кремля, двухсторонние переговоры лидеров двух стран состоятся 26 апреля в ходе визита Путина в Китай, передаёт РИА Новости.

«Можно сказать, что это будет сверка часов, – пояснил Ушаков. – Опять-таки это сопряжение Евразийского экономического союза и экономического пояса Шёлкового пути, вопрос о переводе в практическую плоскость идеи большого евразийского партнёрства с участием ЕврАзЭс, ШОС и АСЕАН».

Кроме того, помощник президента России рассказал журналистам, что в ходе встречи будут обсуждены двусторонние вопросы торгово-экономического, а также гуманитарного партнерства между РФ и КНР. При этом Ушаков заявил, что никаких контактов Путина с представителями США в Пекине не будет.

«Я думаю, что это просто невозможно по одной простой причине. В Пекине не будет представителей такого высокого уровня, которые могли бы подходить нашему президенту», – резюмировал представитель Кремля.

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