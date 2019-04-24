Альфа-банк вернет деньги за «Такси» и «Еду»

Только за первые две недели апреля шесть российских банков, от крупных до небольших местных, запустили акции или обновили предложения, связанные с бонусными картами. Конкуренция на российском рынке платежных карт становится все активнее, да и клиенты становятся все более требовательными.

Даже по рекламным объявлениям легко увидеть, что последние пару лет банки все больше внимания обращают именно на платежные сервисы. Отчасти причина тут в стагнации доходов населения: конкурировать за счет ставок по кредитам и депозитам становится все сложнее. Конечно, кредитование растет, но ЦБ все чаще предупреждает о перегреве, да банки и сами не готовы дальше снижать ставки. Что касается депозитов, то, несмотря на паузу, ЦБ скорее всего продолжит снижать ключевую ставку, а значит, предлагая повышенные ставки по вкладам, банки рискуют загнать себя в ловушку. Зато рынок карт остается живым и бодрым: повседневные расходы так или иначе надо оплачивать, и банки видят в этом новый источник дохода — не только комиссионного, но и процентного. Предлагая карту с интересными условиями кешбека, банк стимулирует держать на счете больше денег, а значит, может размещать эту ликвидность на денежном рынке. По подсчетам Frank Research Group, из 50 самых крупных российских банков хотя бы одну программу лояльности предлагают 78%. По большинству кешбек-программ возврат средств составляет менее 1%, по бонусным картам начисляется 1,5–2,5% от суммы, но все зависит от того, насколько успешно сам клиент пользуется программой. Если рассматривать бонусные карты с точки зрения не банков, а клиентов, то очевидно, что чем тщательнее клиент подберет карту именно под свой образ жизни и трат, тем больше выгоды от нее получит.

Напомним, сначала на банковский рынок пришел кобрендинг, потом появился кешбек, а потом они объединились. Кобрендинговое союзничество банков не ограничивается авиакомпаниями и РЖД, оно распространяется на известные торговые сети и т. д. Есть даже кобрендинговые карты с интернет-играми и союзами выпускников известных вузов.

На фоне такого активного развития платежных карт с различными бонусами Альфа-банк представил принципиальную новинку — совместную с «Яндексом» и MasterCard карту «Яндекс. Плюс» с кешбеком до 10%. Это карта MasterCard World, кредитная или дебетовая, которая включает в себя все стандартные функции банковской карты: подходит для повседневных покупок, онлайн-платежей и переводов, ее можно сделать зарплатной картой. Кешбек начисляется в рублях каждый месяц.

Как следует из названия, карта будет интересна в первую очередь активным пользователям «Яндекс. Такси», «Яндекс. Еда», «Беру» и других сервисов российского интернет-холдинга. Кешбек до 10% можно получить также на «Драйв», «Афишу» и не только — всего в списке 15 сервисов. Напомним, «Яндекс» активно развивает самые разные сервисы. Так, его выручка от «Яндекс. Такси» растет скачкообразно (число постоянных пользователей не раскрывается, на октябрь 2018 года сервисом воспользовалось 36 млн человек и больше 900 тыс. водителей), среднемесячное число пользователей «Яндекс. Музыки» превышает 20 млн человек, через «Яндекс. Еду» делают заказы около миллиона человек каждый месяц. «С банковской картой “Яндекс. Плюс” пользователи смогут получить еще больше от сервисов “Яндекса”. Эта карта пригодится и тем, кто регулярно ездит на “Яндекс. Такси”, и тем, кто иногда покупает билеты на “Яндекс. Афише”, и даже тем, кто вообще не пользуется нашими сервисами. Кешбек на любые покупки и бесплатное обслуживание делают карту “Яндекс. Плюс” выгодной для всех», — говорит операционный директор «Яндекса» Грег Абовский.

«Аудитория “Яндекса” — активные пользователи интернет- и мобильных сервисов. Мы уверены, что эта карта будет популярна среди наших действующих клиентов, а также привлечет большое количество новых», — считает руководитель розничного бизнеса Альфа-банка Майкл Тач.

Собственно, больше всего выгоды карта принесет вместе с подпиской «Яндекс. Плюс», которая дает полный доступ к «Яндекс. Музыке», скидки — в дополнение к кешбекам — на «Такси» и «Драйв», бесплатную доставку с маркетплейса «Беру» и другие преимущества. Обладатель карты может пользоваться подпиской фактически бесплатно: если тратить по карте от 5000 рублей в месяц, плата за подписку целиком возвращается в виде кешбека. Каждые три месяца сервис, кешбек по которому максимальный, будет меняться.

К тому же сервисами «Яндекса» возможности не ограничиваются: карта «Яндекс. Плюс» также предусматривает кешбек до 5% в ресторанах и в категориях «развлечения», «спортивные товары» и «образовательные услуги» плюс на любые покупки. Выпуск и обслуживание карты бесплатны.

«Мы рады предложить удобную и выгодную карту, с помощью которой клиенты банка смогут воспользоваться кешбеком и скидками на все продукты и услуги “Яндекса”. Для нас очень важен запуск совместного продукта с “Яндексом”, так как он дает клиентам доступ к лучшим сервисам — как банковским, с нашей стороны, так и нефинансовым со стороны нашего партнера», — говорит Майкл Тач.