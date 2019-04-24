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Европа продолжает поддерживать Иран

Москва, 24.04.2019
Еврокомиссия и Франция подтвердили приверженность ядерной сделке с Ираном
#Ядерная сделка с Ираном
#Мир
  • Европа продолжает поддерживать Иран

AP/TASS

Как и следовало ожидать, объявление Госдепом США об отказе от продления для восьми стран разрешений на покупку нефти у Ирана, стало одной из главных новостей этой недели. Соединенные Штаты фактически обнулили экспорт иранской нефти, которая является главным источником пополнения бюджета страны. Последние полгода, после введения в начале ноября прошлого года нового пакета санкций против Тегерана, затрагивавших и энергетический сектор, иранской экономике и иранцам было нелегко. Результатом санкций стало падение экспорта нефти Ираном с 2,5 млн быр./сутки до 800 тыс. и, как следствие, резкое падение иранской валюты – риала.

Однако, прогнозируют экономисты, главные трудности начнутся с 3 мая, когда, покупая у ИРИ нефть, абсолютно все страны, включая и имевшие отсрочку Китай, Индию, Японию, Южную Корею, Турцию, Италию, Грецию и Тайвань, будут рисковать навлечь гнев Вашингтона и санкции.

Конечно, осмелятся не подчиняться американскому шантажу немногие. Пекин уже выразил «решительный» протест против угроз США ввести санкции против стран, покупающих иранскую нефть, потому что они нарушают права и интересы Поднебесной. В первую очередь, кроме самого Китая, угроза относится к Индии и Турции, которые покупают у Тегерана нефть и сейчас, хотя и значительно меньше, чем до ноября 2018 г.

Франция нефть у Ирана не покупает, но она тем не менее продолжает оставаться приверженной соглашению «6+1», по которому Тегеран обещал в обмен на отмену санкций свернуть свою ядерную программу и из которого США в одностороннем порядке вышли после прихода к власти Дональда Трампа, чтобы продолжить санкционную войну против Ирана. 

Позицию Парижа поддержал и Брюссель, заявивший о продолжении усилий по спасению ядерной сделки с Ираном и оказании ему помощи, пока он будет выполнять условия Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA), больше известного как ядерная сделка по Ирану.

«Мы сожалеем об объявлении Соединенными Штатами отказа от продления разрешений на покупку нефти,- заявила журналистам в Брюсселе пресс-секретарь Еврокомиссии Майя Косьянчич.- Это решение еще больше ставит под угрозу выполнение JCPOA, ключевой элемент глобальной архитектуры нераспространения ядерного оружия, единодушно одобренной Советом безопасности ООН».

Настойчивость Европы в защите ядерной сделки рискует вызвать очередное ухудшение отношений с США. Лидерство в борьбе с американским шантажом Франции, МИД которой в отличие от МИД ФРГ и Великобритании, тоже участвовавших в JCPOA, объявил о несогласии с решением Вашингтона, не удивляет. Франция является главным антиамериканским «смутьяном» в Старом Свете. Достаточно вспомнить недавний демонстративный отказ, пусть и не имевший практических последствий, давать согласие на возобновление переговоров между США и Евросоюзом о заключении торгового соглашения.

Напомним, для поддержки Ирана и европейских компаний, несмотря на угрозы американских санкций продолжающих вести дела с иранскими коллегами, Германия, Франция и Великобритания уже создали Инструмент в поддержку торговых обменов (INSTEX), который позволит европейским компаниям, продолжающим работать с Ираном, обходить американские санкции. Работа над ним, заявили в МИД Франции, идет полным ходом и близка к завершению.  

Замглавы Министерства финансов США Сигал Манделькер, ответственная за американские санкции, в декабре прошлого года заявила, что ее европейский механизм вовсе не волнует, потому что будет неэффективным. Посол США при ЕС Гордон Сондлэнд даже назвал INSTEX «бумажным тигром», недвусмысленно намекая на его бесполезность.

Однако, скорее всего, это только хорошая мина при плохой игре. Угрозы из-за океана в адрес стран, где могли зарегистрировать механизм, показывают, что американцы встревожены.

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