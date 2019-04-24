Фетисов уговорил сыграть в хоккей папу римского

Известный советский и российский хоккеист, двукратный олимпийский, семикратный чемпион мира и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов одно время активно занимался государственной деятельностью, будучи депутатом Госдумы и сенатором. С прошлого года он стал послом доброй воли по сохранению Арктики и Антарктики программы ЮНЕП по охране окружающей среды при ООН (англ. UNEP, United Nations Environment Programme). По итогам Арктического форума-2019, состоявшегося на прошлой неделе в Санкт-Петербурге, Вячеслав Фетисов поделился с «Экспертом» своим видением опасности глобального потепления, а также сохранения российской части Арктики.

- Вячеслав Александрович, вы уже почти год являетесь послом доброй воли при ООН по проблемам Арктики и Антарктики. Что удалось сделать за это время, в чем вообще ваша миссия как посла доброй воли?

- У послов при ООН нет четкого функционала и тем более особых полномочий, поэтому не так-то просто преодолевать международную бюрократию, которая возникла вследствие пересечения многих интересов вокруг этой темы. Поэтому мы начали с процесса организации игры в хоккей на Северном полюсе с участием известных в мире политиков, артистов, общественных деятелей и всех, кто сможет через свою персону привлечь внимание к проблемам Арктики и Антарктики. Это как инструмент для диалога, который уже потом можно будет углублять и расширять.

- Как проходит процесс организации игры, с кем уже удалось предварительно договориться?

- Процесс не простой, поскольку наша концепция в том, чтобы привлечь к игре участников из как можно большего числа стран, а также, чтобы были представители самых разных конфессий и национальностей. Не так-то просто организовать поездку на Север знаменитостей из многих стран, а особенно – согласовать время проведения игры, поскольку у всех есть свои долгосрочные и внеочередные планы (как то съемки, форумы и прочие дела). Поэтому наши изначальные планы провести игру в марте этого года сдвинулись на следующий. Например, Леонардо Ди Каприо – один из первых, с кем я говорил, и он буквально загорелся этой темой, поскольку давно занимается вопросами экологии и является лицом «Нешнл Географик». Но и он не смог запланировать игру в хоккей в столь короткий срок, всего за год. Пока свое твердое согласие уже дал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, который выступит капитаном одной из команд. Вторым капитаном согласился быть Папа Римский Франциск, который благословил этот проект и которому мы недавно вручили памятные футболку и клюшку. (Ранее благословение дали российский патриарх и израильский ребе). Согласие на игру дал и экс-госсекретарь США Джон Керри, который сам бывший хоккеист и которого я давно знаю. Поддержал идею игры и президент Финляндии Саули Нийнистё, с которым мы повстречались во время Арктического форума. Известные спортсмены, со многими из которых мы уже говорили, правильно понимают саму идею игры в поддержку Арктики и Антарктики, так что с ними будет проще. Например, племянник Джона Кеннеди Тимоти Шрайвер, который сейчас возглавляет Специальную олимпиаду (организует игры для людей с отклонениями умственных способностей), согласился играть, и теперь Специальная олимпиада наш официальный партнер. С действующими звездами кино и эстрады договориться труднее: у них свои агенты, которые спрашивают про оплату, - но это не наш вариант организации игры. Отрадно, что некоторые откликаются и бескорыстно. Например, известный документалист Джон Алперт, у которого 17 премий «Эмми», уже начал снимать за свой счет фильм о предстоящей игре и проблемах глобального потепления. Мы уже начали серию игр по хоккею, которые уже провели в России и других странах мира в качестве подготовки к основному матчу.

- Насколько, на ваш взгляд, таяние льдов в том числе из-за повышения уровня углекислого газа, острая проблема?

- На этот счет есть разные мнения со стороны ученых, и нередко скептики мотивированы непонятно чем. Но президент Владимир Путин на Арктическом форуме-2019 заявил, что, по замерам российских исследователей, Арктика теплеет в четыре раза быстрее, чем остальной мир. И вот вам наглядный пример. Мы с Джоном Алпертом недавно побывали в Лапландии, где молодые хоккеисты сами свозили нас к месту обитания диких северных оленей. Так вот нам рассказали, что за последние годы их популяция сократилась уже почти вдвое. Проблема в том, что там все чаще стали зимой идти дожди, из-за которых грунт покрывается коркой льда, и им труднее найти пропитание. Кроме того, из-за таяния льда проснулся гнус (мошка), который заедает молодых оленей. Так что, печальные результаты глобального потепления мы можем наблюдать уже сейчас. Или другой пример – Кения. Там два года назад появилась первая хоккейная команда, в поддержку которой с ними в команде сыграли в Канаде товарищеский матч звезды НХЛ Сиди Кросби и Натан Маккиннон. Так вот, мы с Алпертом ездили в Кению снимать сюжет для будущего фильма. Там есть места, где по полгода не было дождей, в итоге реки высохли, домашний скот вымер, а людям пришлось разбежаться по городам и жить там в нищенских условиях. Это общая проблема многих регионов Африки, и она также связана с глобальным потеплением. Его эффекты проявляются по всему миру, в том числе в США, участились ураганы. Примеров много, но ученые в один голос говорят, что повышение мировой температуры на полградуса приведет к затоплению уже через 10-30 лет прибрежных, особенно островных стран, а вдоль морей и океанов у нас проживает до 80% землян. Как следствие, начнется неуправляемая миграция, военные конфликты, болезни, и прочее.

- В 2016 году еще будучи сенатором, вы активно содействовали установлению мирового заповедника в море Росса (окраинное море тихоокеанского сектора Южного океана) в Антарктике. Почему это было так важно и почему Россию долго упрекали в сопротивлении этому процессу?

- Политика всегда большое препятствие для защиты экологии. Процесс по защите моря Росса начался как раз в период активного наложения санкций на Россию, поэтому у политиков могли быть свои мотивы. Но главное, что все страны пришли к согласию даже в такой непростой период. Его флора и фауна жизненно важна для Атлантическго и Индийского океанов. Сейчас там запрещен полностью ловля криля и клыкача, а также под защитой находятся все представители фауны, от пингвинов до китов. Популяция пингвинов стремительно сокращается. Киты страдали от варварского вылова моллюсков, которые вообще являются питательной средой для половины мирового океана. Это хороший пример того, как политики, отложив в сторону сиюминутные интриги, могут объединиться ради сохранения будущего на Земле. Кстати, по теме моря Росса активно выступал мой хороший знакомый, полярный исследователь и посол ООН по делам океанов Льюис Пью. Так вот его свидетельство вопреки всем скептикам, считающим, что ученые слишком сильно сгущают краски. Он говорил, что еще десять лет назад ходил по морям Антарктики, и колея от корабля была минимальной, а теперь не видно ее границ, насколько хрупок стал лед. Сейчас уже от Гренландии откалываются целые острова льдов, и если это продолжится, последствия коснутся всех уже в ближайшее время.

- Одним из итогов Арктического форума стала докапитализация управляемого Минвостокразвития Фонда развития Дальнего Востока до 9,8 трлн рублей, которые теперь следует направлять на развитие и заполярных территорий России. Нет ли опасений, что при строительстве инфраструктуры и новых промышленных объектов в северных городах, окружающей среде не будет нанесен новый урон?

- С учетом того, что Россия берет на себя особую ответственность по поддержанию мирового климата, надеюсь, этого не произойдет. Не знаю, как будут реализовывать новые проекты, но видя, как крупный бизнес сейчас ориентируется на экологические программы, думаю, все будет в порядке. Лично говорил на эту тему, например, с Владимиром Потаниным (президент «Норникеля» – прим. ред.), который добровольно развернул на «Норникеле» масштабную программу по модернизации старых грязных производств с общим бюджетом в 2,5 млрд рублей, чтобы соответствовать мировым стандартам экологичного производства. Есть понимание необходимости сохранять природу и у Олега Дерипаски (совладелец «Русала» - прим. ред). Один из крупнейших сейчас газовых проектов на Севере «Ямал СПГ» вообще считается образцовым с точки зрения экологии проектом. Поскольку на Севере у нас ведут проекты в основном крупные частные компании и госкомпании, полагаю, они поправят там неблагоприятную ситуацию с экологией, сложившуюся еще со времен СССР. Россия не напрасно становится все более заметным игроком на мировой арене в борьбе за снижение выбросов в атмосферу, поскольку у нас самая протяженная граница в Арктике. И если начнет таять вечная мерзлота, это грозит серьезными последствиями северным регионам. Одних только вредоносных бактерий и насекомых сколько активизируется от этого, еще никто не знает.

- Вы в 2004 году еще возглавили Федеральное агентство по физической культуре, спорту и туризму, которое тут же было переименовано, из его название выпало слово «туризм». С чем это связано – не ваша тема?

- Очень даже моя, именно тогда я и начал в нее вникать. Другое дело, что вокруг туризма у нас вообще была большая неразбериха долгое время, его перекидывали из одного министерства в другое, но до сих пор в развитии этого направления мы мало продвинулись. В то время как туризм, если правильно поставить дело, может дать толчок экономическому развитию многих депрессивных регионов. Например, сейчас на Аляску ездит больше людей, чем в популярные прежде теплые океанические страны, а мы свой колоссальный арктический ресурс пока мало используем. Речь идет о том, чтобы развивать инфраструктуру заполярных и сибирских регионов. Следует построить, например, дорогу, коммуникации – и бизнес уже сам придет строить гостиницы, теплоходы и все, что необходимо. Тогда найдутся и дополнительные средства на поддержание экологии в отдаленных регионах. У нас же внутри страны масса не решенных экологических проблем: защита озера Байкал, вырубка таежных лесов, исчезающие виды животных. Наконец, Волга, за очищение которой уже который год подряд бьется первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова. У нас, конечно, в отличие от многих стран мира, высаживают леса, берут под охрану редких животных, защищают реки от вредных выбросов, но хотелось бы быть в этом вопросе образцовой страной как шестой части суши Земли.