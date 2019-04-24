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Гидрометцентр, прогноз погоды на следующую неделю: синоптики рассказали, что нас ждёт в начале мая

Москва, 24.04.2019

Начало мая – традиционно любимое время года для россиян. Почти на всей территории Русской равнины уже растаяли последние островки снега, напоминавшие о зиме; так называемые температурные качели, характерные для первых двух месяцев календарной весны также уже в прошлом, а им на смену пришёл стабильный климатический фронт.

И даже осадки, без которых начало мая представить трудно, вряд ли смогут испортить настроение нашим соотечественникам, которых ждут длительные выходные. Естественно, самым актуальным вопросом в эти дни остаётся: а что там с прогнозом погоды? Отвечают на него специалисты Гидрометцентра, которые опубликовали обновлённый прогноз погоды на начало мая.

Гидрометцентр. Прогноз погоды в Москве и Петербурге

Согласно данным метеорологов, в Северной столице с 1 по 5 мая больших климатических сюрпризов не ожидается. В Гидрометцентре обещают жителям Санкт-Петербурга и туристам, которые традиционно в этот период посещают город на Неве, погожие, солнечные, тёплые дни.

При этом в светлое время суток воздух прогреется до 12-14 выше нуля, что соответствует средним показателям за последние 10 лет.  В день Весны и Труда – плюс 12-13, с наступлением темноты термометры покажут 5-7. Самым тёплым днём станет воскресенье, 5 мая – яркое солнце, почти полное отсутствие ветра и плюс 13-14.

В Москве также прогнозируется почти летняя погода. Пик тепла придётся на Первомай – ожидается 17-19. При этом на солнце будет ещё выше – до 21-23. В четверг, 2 мая и в пятницу, 3 мая – плюс 16-18, безветренно, осадков не ожидается, атмосферное давление в пределах нормы. А вот в субботу и воскресенье под влиянием очередного циклона погода немного испортится – атмосферное давление понизится, влажность воздуха повысится, небо затянут облака. 4 мая синоптики прогнозируют 14-16, осадки.  5 мая – 12-14, дожди, местами сильные, возможны первые в этом году грозы.     

Народные приметы, связанные с погодой

Наши предки считали, что если в начале мая с зимовки уже вернулись ласточки, грачи и жаворонки – весна будет тёплой и ласковой; берёза перед ольхой лист распустила, а черёмуха зацвела – жди сухое, жаркое лето; маргаритки низко к земле клонятся – к скорому ненастью; молния, блеснувшая на небе сразу после дождя – предвестник ясной погоды, а больше количество щавеля – снежной зимы.

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