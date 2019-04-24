Курс доллара: рубль посыпался после действий ЦБ

Курс доллара перешел к резкому росту в среду после того, как ЦБ вышел на биржу для покупки валюты. Курс доллара к закрытию основной сессии растет на 58 копеек - до 64,27 рубля, курс евро прибавил 43 копейки - 71,93 рубля.

Как отмечают, аналитики предыдущу интервенцию регулятор осуществил 18 апреля. Сейчас же для покупки валюты сложился очень благоприятный момент на фоне пиковых налоговых выплат и скачка нефтяных цен. Уже в мае курс доллара может перейти к укреплению и вернуться в диапазон 55-56 рубля.

Напомним, в период с 5 апреля по 13 мая ЦБ планирует приобрести долларов и евро в общей сложности на 255,4 млрд рублей, а ежедневный объём покупки в этот период должен составить 11,6 млрд рублей.