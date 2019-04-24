Лицом к людям

Международная выставка MIPIM– это важнейшее и самое яркое событие в сфере архитектуры и градостроительства.

Ежегодно здесь обсуждаются основные направления и векторы в градостроительном развитии мегаполисов. В последние годы проявилась новая тенденция: главным вызовом для крупных городов стало требование комплексного освоения территорий. Обязательными атрибутами качественных проектов стало наполнение территорий парковками, торговыми и сервисными помещениями, пешеходными и велосипедными маршрутами, зелеными зонами, школами, детскими садами и поликлиниками, а также культурными или развлекательными точками притяжения.

На московском павильоне были представлены проекты развития промышленных зон в черте города, вовлечения в городскую жизнь территорий вдоль Москвы-реки, столичная программа реновации жилья, а также стратегия преобразования медицинской отрасли.

Выступая перед участниками выставки, посетившими московский стенд, заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин и главный архитектор Сергей Кузнецов рассказали о главных достижениях города. Вся градостроительная политика российской столицы направлена на формирование новой планировочной структуры городской среды, приспособленной для комфортного проживания москвичей, их отдыха и работы. В связи с этим особое значение приобретает создание рабочих мест в непосредственной близости от мест проживания горожан. Умная планировка позволяет сформировать такую удобную структуру города, которая приводит к снижению маятниковой миграции, повышению пешеходной доступности объектов, необходимых для работы и жизни людей; кроме этого, она должна способствовать улучшению экологической обстановки и формированию современного архитектурного облика Москвы.

Большой интерес иностранных экспертов – участников форума вызвала программа реновации жилого фонда российской столицы.

Стартовавшая несколько лет назад столичная программа реновации жилья предполагает не просто замену старых домов на новые. Правительство Москвы, проектировщики, строители определили ее конечной целью создание принципиально иной, качественной и комфортной городской среды. Это предполагает предоставление людям комфортного жилья с большим ассортиментом планировок, с комплексной социальной, коммерческой, спортивной и образовательной инфраструктурой, надежной системой безопасности. Следование именно этим принципам приведет к появлению полноценного городского района, где будет все необходимое для удобной и комфортной жизни горожан.

Новые проекты предлагают не просто жилье, но принципиально новую идеологию и образ жизни. Благодаря такому подходу со стороны организаторов проекта, у жителей района появляется чувство добрососедства, формируются и складываются дружеские отношения. Именно это и должно быть главной задачей современного градостроительного проекта, подчеркнул партнер и исполнительный директор японского проектного института NIKKEN SEKKEI Фади Джабри.

Уже на подготовительном этапе программа реновации определила новые подходы к работе с населением города. Можно с уверенностью сказать, что программа реновации жилья является примером открытости. Мы понимаем, как важно москвичам принимать непосредственное участие в жизни города, его преобразовании – они должны быть уверены, что их голос может изменить проект предлагаемой застройки. Так, при разработке конкурсных проектов архитекторы и социологи проводили анкетирование жителей районов, учитывали запросы москвичей. Кроме этого, для удобства людей был открыт общественный штаб, начали работу информационные центры программы реновации. В ходе разработки предложений развития городских районов, специалисты нашего бюро проводили обсуждения проектных решений с жителями расселяемых домов, и именно их пожелания повлияли на конечный облик планировки и застройки территории. В результате таких совместных обсуждений и принятия общих решений где-то появились дополнительные скверы, пешеходные сквозные проходы, а где-то изменилась даже конфигурация планируемых к строительству домов.

В начале апреля начались публичные слушания в шести районах города: Солнцево, Очаково-Матвеевское, Ивановское, Метрогородок, Северное Тушино и Митино, расположенных в трех округах — Западном, Восточном и Северо-Восточном. Жителям будут представлены экспозиции проектов; они увидят, какие планировки предлагаются к реализации на их территории, смогут задать все интересующие их вопросы и внести предложения. Кроме того, в информационном центре Правительства Москвы можно получить любые сведения, касающиеся программы реновации.