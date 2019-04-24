Вход/Регистрация Подписка

Лицом к людям

Москва, 24.04.2019
Условия развития городов ставят сегодня перед проектировщиками, девелоперами и строителями совершенно новые задачи. Преобразования в городах теперь сводятся не просто к строительству домов, а к полноценному формированию среды и нового образа жизни людей. На прошедшей в марте этого года крупнейшей международной выставке недвижимости MIPIM в Каннах эксперты обсудили мировой опыт и тренды изменений городской среды.
  • Лицом к людям

из архива пресс-службы

Международная выставка MIPIM– это важнейшее и самое яркое событие в сфере архитектуры и градостроительства.

Ежегодно здесь обсуждаются основные направления и векторы в градостроительном развитии мегаполисов. В последние годы проявилась новая тенденция: главным вызовом для крупных городов стало требование комплексного освоения территорий. Обязательными атрибутами качественных проектов стало наполнение территорий парковками, торговыми и сервисными помещениями, пешеходными и велосипедными маршрутами, зелеными зонами, школами, детскими садами и поликлиниками, а также культурными или развлекательными точками притяжения.

На московском павильоне были представлены проекты развития промышленных зон в черте города, вовлечения в городскую жизнь территорий вдоль Москвы-реки, столичная программа реновации жилья, а также стратегия преобразования медицинской отрасли.

Выступая перед участниками выставки, посетившими московский стенд, заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин и главный архитектор Сергей Кузнецов рассказали о главных достижениях города.  Вся градостроительная политика российской столицы направлена на формирование новой планировочной структуры городской среды, приспособленной для комфортного проживания москвичей, их отдыха и работы. В связи с этим особое значение приобретает создание  рабочих мест в непосредственной близости от мест проживания горожан. Умная планировка позволяет сформировать такую удобную структуру города, которая приводит к снижению маятниковой миграции, повышению пешеходной доступности объектов, необходимых для работы и жизни людей; кроме этого, она должна способствовать улучшению экологической обстановки и формированию современного архитектурного облика Москвы.

Большой интерес   иностранных экспертов – участников форума вызвала программа реновации жилого фонда российской столицы.

Стартовавшая несколько лет назад столичная программа реновации жилья предполагает не просто замену старых домов на новые.  Правительство Москвы, проектировщики, строители определили ее конечной целью создание принципиально иной, качественной и комфортной городской среды. Это предполагает предоставление людям комфортного жилья с большим ассортиментом планировок,  с комплексной социальной, коммерческой, спортивной и образовательной     инфраструктурой, надежной системой безопасности. Следование именно этим принципам приведет к появлению полноценного городского района, где будет все необходимое для удобной и комфортной жизни горожан.

Новые проекты предлагают не просто жилье, но принципиально новую идеологию и образ жизни. Благодаря такому подходу со стороны организаторов проекта, у жителей района появляется чувство добрососедства, формируются и складываются дружеские отношения.   Именно это и должно быть главной задачей современного градостроительного проекта, подчеркнул партнер и исполнительный директор японского проектного института NIKKEN SEKKEI Фади Джабри.

Уже на подготовительном этапе программа реновации определила новые подходы к работе с населением города. Можно с уверенностью сказать, что программа реновации жилья является примером открытости. Мы понимаем, как важно москвичам принимать непосредственное участие в жизни города, его преобразовании – они должны быть уверены, что их голос может изменить проект предлагаемой застройки. Так, при разработке конкурсных проектов архитекторы и социологи проводили анкетирование жителей районов, учитывали запросы москвичей.  Кроме этого, для удобства людей был открыт общественный штаб, начали работу информационные центры программы реновации. В ходе разработки предложений развития городских районов, специалисты нашего бюро проводили обсуждения проектных решений с жителями расселяемых домов, и именно их пожелания повлияли на конечный облик планировки и застройки территории. В результате таких совместных обсуждений и принятия общих решений где-то появились дополнительные скверы, пешеходные сквозные проходы, а где-то изменилась даже конфигурация планируемых к строительству домов.

В начале апреля начались публичные слушания в шести районах города: Солнцево, Очаково-Матвеевское, Ивановское, Метрогородок, Северное Тушино и Митино, расположенных в трех округах — Западном, Восточном и Северо-Восточном.  Жителям будут представлены экспозиции проектов; они увидят, какие планировки предлагаются к реализации на их территории, смогут задать все интересующие их вопросы и внести предложения. Кроме того, в информационном центре Правительства Москвы можно получить любые сведения, касающиеся программы реновации.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Альфа-банк вернет деньги за «Такси» и «Еду»

    Альфа-банк и «Яндекс» запустили совместную карту: по самым популярным сервисам «Яндекса» можно получить кешбек до 10%

    ММК наращивает продажи продукции с высокой добавленной стоимостью

    Один из крупнейших в России металлургических холдингов за первые три месяца 2019 года увеличил реализацию продукции с высокой добавленной стоимостью

    Аудиозапись как доказательство в суде

    Защищаем себя и свои права, используя аудиозаписи в суде: законные основания и полезная инструкция

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    Новости партнеров

    Tоп

    1. Курс доллара: аналитики рассказали, когда ждать обвала рубля
      «Русский след» в американских выборах не обнаружен, но поводы для санкций и, соответственно, обвала рубля у США все равно найдутся.
    2. Курс доллара: рубль ждет важное событие
      Курс доллара: рубль ждет важное событие
    3. Курс доллара: Сбербанк изменил прогноз по рублю
      Курс доллара: Сбербанк изменил прогноз по рублю
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама