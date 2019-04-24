Минск приостановил поставку нефти в ряд стран

Как рассказал заместитель главы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб, Белоруссия приостанавливает экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии.

Руководитель сообщает, что это связано со снижением объемов переработки, вызванного прекращением поставок сырья из России.

«Снижение объема экспорта происходит для того, чтобы обеспечить полностью внутренний рынок в полном объеме», — пояснил Гриб.

Он также подчеркнул, Минску важно, чтобы против него не были введены санкции из-за нарушения контрактных обязательств.

Проблемы у Белоруссии возникли из-за снижения качества сырья поставляемого из России в Белоруссию по южной ветке трубопровода «Дружба». Некачественная нефть уже начала поступать в Евросоюз и на Украину, отметили в концерне «Белнефтехим».

Российская компания «Транснефть» признала, что в сырье было превышено содержание хлоридов. В этой связи Минск намерен обсудить возникшую проблему на официальной встрече с Москвой. Также белорусская сторона рассчитывает получить компенсацию за ущерб, причиненный оборудованию белорусских НПЗ.

Кроме того, в Белоруссии объявили о намерении до конца года запустить альтернативный — морской — путь поставки, в чем, по словам Гриба, очень заинтересованы на Украине и в Прибалтике.