Цены на нефть падают на данных о росте запасов в США

Нефть 23 апреля подорожала до рекордных с октября 2018 года отметок. Аналитики уверены, что процесс связан с опасениями США не продлевать разрешение на закупку нефти у Ирана некоторым странам, что может привести к дефициту сырья на рынке.

Срок действия исключений завершится 2 мая и президент США Дональд Трамп подтвердил, что он не намерен продлевать его.

При этом администрация США заверяет, что ОАЭ и Саудовская Аравия при участии Вашингтона договорились предпринять своевременные действия в обеспечении удовлетворения мирового спроса на нефть.

Сообщается, что июньские фьючерсы на нефть марки Brent на бирже ICE Futures в Лондоне достигли показателя в $0,47 (0,63%), составив $74,51 за баррель.

Июньский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX подорожал на $0,75 (1,14%) - до $66,30 за баррель.

Также цены реагируют на данные о повышении запасов в США, согласно данным Американского института нефти (API).