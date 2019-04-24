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Ким Чен Ын прибыл в Россию

Москва, 24.04.2019

Глава КНДР Ким Чен Ын, который направляется во Владивосток на встречу с российским президентом Владимиром Путиным, прибыл в Россию.

Как сообщает источник в администрации Приморья, бронепоезд Ким Чен Ына пересек российскую границу в четвертом часу утра по московскому времени и остановился на станции Хасан.

Как рассказал собеседник агентства РИА Новости в Дальневосточной железной дороге, он видел, как лидера Северной Кореи встретили хлебом и солью. Также Ким Чен Ын принял цветы, после чего проследовал в здание вокзала по красной ковровой дорожке.

Помимо главы приморского края Олега Кожемяко, северокорейского лидера встречали замглавы МИД России Игорь Моруглов, посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Сразу после встречи на вокзале глава КНДР направился в Дом российско-корейской дружбы, где пообщался с работницей, поддерживающей много лет порядок в домике, построенном накануне визита Ким Ир Сена в 1986 году. Ким Чен Ин выразил ей благодарность за службу.

 

 

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