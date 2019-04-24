Трамп ударил по нефтяному союзу России и ОПЕК

Члены ОПЕК из Персидского залива готовы существенно нарастить производство, чтобы заместить иранскую нефть. По крайней мере такие данные со ссылкой на собственные источники публикует Bloomberg. Более того: в самые короткие сроки крупные нефтедобытчики картеля, такие как Саудовская Аравия и ОАЭ, намерены выбросить на рынок порядка 15 млн баррелей в день, тогда как на сегодняшний день объем иранской нефти на мировом рынке составляет лишь 1 млн баррелей.

Это «похоронит» сделку ОПЕК и ряда нефтедобывающих стран, в рамках которой были достигнуты договоренности о сокращении их общих поставок на рынок на 1,2 млн баррелей нефти в день. Безусловно, это не вопрос ближайших недель, но, уверены источники Bloomberg, вопрос будет решен не позднее июня, когда срок соглашения в формате ОПЕК+ истечет.

Таким образом, констатируют эксперты, Соединенные Штаты добьются своей цели – отмены сделки. Для этого фактически сложились уже все условия: последние шесть месяцев для ряда стран, в том числе Китая, Индии, действовали исключения из антииранских санкций. Теперь же США намерены не продлевать эти договоренности, что лишит Иран крупных покупателей его нефти. В свою очередь, Иран уже заявил, что намерен в этом случае перекрыть Ормузский пролив, через который идет перевалка порядка 20% мировой нефти.

Отказ США продлевать антииранские исключения по закупке нефти для Японии, Китая, Кореи, Турции и Индии будет означать, что цены на нефть могут вновь подскочить до прежних максимумов в 77-80 долл./барр., уверен директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов. Помимо этого сделка ОПЕК+ на какое-то время действительно перестанет иметь смысл и у участников соглашения будут развязаны руки для наращивания добычи, чтобы заполнить выпадающие пробелы Иранского экспорта.

В этом плане у России есть все перспективы продолжить наращивать добычу и наполнять федрезервы за счет высоких мировых цен на нефть, уверен эксперт. Однако другой вопрос как будет вести себя Саудовская Аравия, ОАЭ и остальные участники сделки. Пока это сложно предугадать – последовательное наращивание предложения на мировом рынке сделает ситуацию неподконтрольной поэтому от предстоящего заседания ОПЕК+ в конце мая может зависеть очень многое.

Сейчас предугадать каким будет новое решение на встрече членов ОПЕК+ сложно, неизвестно еще до конца, как поведут себя страны, пока еще закупающие иранскую нефть. Есть версия, что Индия и Китай, являющиеся крупнейшими покупателями, не захотят стремительно обнулить закупки у Ирана. Индия в отличие от Китая имеет большую зависимость от США, однако в Пекине не раз демонстрировали курс на неподчинение. Поэтому, говорит Александр Пахомов, возможно, какая-то доля иранской нефти на рынке останется, и спрогнозировать новое решение ОПЕК+ довольно тяжело. Решать члены ОПЕК+ будут, что называется, в режиме реального времени с оглядкой на поведение покупателей иранской нефти.

Наиболее вероятный сценарий – временное упрощение лимитов по добыче, на что будет влиять как ситуация на нефтяном рынке США, так и новые санкционные риски в отношении Ирана. В любом случае, уверен аналитик, бесконтрольный отпуск добычи при такой общемировой ситуации на рынке может привести к снижению нефтяных цен, что не выгодно участникам альянса.

В целом говорить, что решение администрации Трампа и дальше топить Иран в изоляцию, приведет к полной аннуляции нефтяного союза России и ОПЕК+ не совсем правильно, добавляет Александр Пахомов. Штаты могут прибегнуть к наращиванию производства сланцевой нефти, что потянет мировые котировки вниз, и в этом случае саудитам и России в любом случае необходимо будет сесть за стол переговоров по распределению ролей. ОПЕК+ заинтересована в сохранение занимаемой доли на нефтяном рынке, поэтому стороны в любом случае придут к новому распределению квот на добычу.

После заявления Дональда Трампа, а также на фоне прекращения закупок нефти из Венесуэлы и военных действий в Ливии, когда на мировых рынках нефти образуется её дефицит, что должно провоцировать рост цен на нефть, соглашение стран ОПЕК+, казалось бы, не имеет смысла, признает директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын. Ведь сокращение итак произошло из-за введения санкций.

Но так ли это на самом деле, задается вопросом эксперт. Основными импортерами иранской нефти были Китай, Индия и Турция. Иран экспортирует в среднем по разным источникам 1,5 млн баррелей в день. Только экспорт в Китай составлял, по данным агентства Рейтер, 29,27 млн тонн или около 585 400 баррелей в сутки и Китай уже выразил своё несогласие с правительством США об отмене исключений.

На самом деле Иран, скорее всего, будет и дальше экспортировать свою нефть, через Турцию, Россию, в самом Иране можно купить нефть за национальную валюту, возможно, Китай вопреки санкциям продолжит закупать его нефть. Давление США на Китай может спровоцировать дальнейшей виток торговой войны между двумя странами, что негативно отразится на экономиках двух стран и мира в целом, полагает Денис Лисицын.