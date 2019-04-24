Вход/Регистрация Подписка

Определены даты II Эстонско-российского бизнес-форума

Москва, 24.04.2019
Бизнес-Форум «Точка входа» пройдет 23–24 мая 2019 года в Нарве.
  • Определены даты II Эстонско-российского бизнес-форума

из архива пресс-службы

Более 200 предпринимателей из России и Эстонии станут участниками II Эстонско-российского бизнес-форума «Точка входа», главная цель которого – развитие экспорта на западные рынки и налаживание сотрудничества приграничных регионов.

По данным рейтинга Doing Business Всемирного банка, Эстония является одной из самых благоприятных стран Европы для регистрации недвижимости и получения разрешения на строительство. В стране действует прозрачная налоговая система, созданы простые условия для ведения бизнеса, повсеместно работают цифровые сервисы, а рынок труда отличается гибкостью.

Участники форума подробнее узнают об экономики Эстонии: структуре ВВП, ключевых отраслях, о внешней торговле, логистике и инфраструктуре. Российским бизнесменам расскажут о нюансах запуска бизнеса на территории Эстонии, включая локализацию здесь собственного производства, открытие фирмы и банковского счета.

entrypoint-147.jpg из архива пресс-службы
из архива пресс-службы

Спикеры продемонстрируют возможности эстонских индустриальных парков в приграничном с Россией регионе Ида-Вирумаа, которые выступают площадками для «мягкого приземления» иностранного бизнеса. Речь на форуме также пойдет об экспорте, выходе в торговые сети, получении кредитов и других финансовых продуктах банковской системы Эстонии. Отдельно будут рассмотрены вопросы получения безвозмездных государственных и европейских грантов по программам поддержки бизнеса, а также возможности обучения и переобучения персонала под нужды конкретных предприятий.

Среди спикеров форума – представители профильных органов власти Эстонии, руководитель юридическо-бухгалтерской компании Magrat Игорь Райхельгауз, директор по развитию и продажам индустриальных парков Ида-Вирумаа (IVIA) Вадим Орлов, директор предприятия-экспортера OÜ Saros Est Владислав Боборенко, директор по закупкам торговой сети Selver Катрин Риисалу, специалист отдела грантов международного консультационного бюро Excedea Кай Крашевски, представитель компании Crowdestate Анна Мацкевич и др.

Предприниматели проведут деловые переговоры, посетят с экскурсиями предприятия Нарвского промышленного парка и исторические места Нарвы.

«В прошлом году мы проводили форум впервые – и уже тогда он доказал свою значимость и востребованность. Мы собрали более 120 предпринимателей из России и Эстонии. Уверен, что в этот раз форум станет еще более полезным для всех, кто хочет выходить через Эстонию на рынки стран ЕС. Мы ожидаем более двухсот делегатов из числа бизнесменов России и Эстонии. Для этого мы построили расширенную программу, для знакомства с местной средой включили выездные мероприятия. Форум должен дать толчок развитию экспорта, инвестициям в приграничный регион Эстонии – Ида-Вирумаа, который уже сегодня крайне интересен российским инвесторам: их доля в общем объеме иностранных инвестиций уезда занимает около 80%. Здесь появляются новые высокотехнологичные производства, интересные рабочие места, растет качество бизнес-среды и бизнес-климата в целом», – отметил руководитель Нарвского промышленного парка Фонда «Развитие промышленных парков Ида-Вирумаа» Вадим Орлов.

Главным организатором II Эстонско-российского бизнес-форума выступает фонд «Развитие промышленных парков Ида-Вирумаа» (IVIA).

Подробная информация: https://entrypoint.ee/

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Альфа-банк вернет деньги за «Такси» и «Еду»

    Альфа-банк и «Яндекс» запустили совместную карту: по самым популярным сервисам «Яндекса» можно получить кешбек до 10%

    ММК наращивает продажи продукции с высокой добавленной стоимостью

    Один из крупнейших в России металлургических холдингов за первые три месяца 2019 года увеличил реализацию продукции с высокой добавленной стоимостью

    Аудиозапись как доказательство в суде

    Защищаем себя и свои права, используя аудиозаписи в суде: законные основания и полезная инструкция

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    Новости партнеров

    Tоп

    1. Курс доллара: аналитики рассказали, когда ждать обвала рубля
      «Русский след» в американских выборах не обнаружен, но поводы для санкций и, соответственно, обвала рубля у США все равно найдутся.
    2. Курс доллара: рубль ждет важное событие
      Курс доллара: рубль ждет важное событие
    3. Курс доллара: Сбербанк изменил прогноз по рублю
      Курс доллара: Сбербанк изменил прогноз по рублю
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама