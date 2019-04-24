PAULIG ПРЕДСТАВЛЯЕТ СВОЙ ПЕРВЫЙ ОРГАНИЧЕСКИЙ КОФЕ В РОССИИ

Paulig Mundo создан из органических зерен высокогорной арабики. Это значит, что он выращен и бережно собран вручную на небольших экологически чистых фермах в соответствии с европейскими стандартами сертификации Organic, что позволяет сохранить естественный вкус и аромат кофе и придает бленду утонченный, изысканный вкус с нотами темного сахара и меда.

«Сегодня потребители все чаще задумываются о составе, происхождении тех или иных продуктов. Этот глобальный тренд набирает все большую популярность в России. Исследование Nielsen Россия, которое проводилось в 2017 году[1], показало, что 49% российских потребителей хотели бы покупать натуральные продукты. Люди хотят питаться правильно, есть более качественную, проверенную еду, они заинтересованы в органической продукции. Paulig – один из первых крупных производителей натурального кофе, который предложил российским потребителям органический продукт в этой категории. Кофе для бленда Paulig Mundo выращивают на небольших фермерских хозяйствах, где люди могут заботиться о каждом дереве, ответственно подходить к использованию ресурсов. Далее мы транспортируем зеленый кофе и обжариваем его на заводах Paulig, контролируя безопасность и качество продукта на каждом из этапов. Только так мы можем обеспечить чистый вкус нашего кофе в каждой чашке», – комментирует Александр Копытов, директор по маркетингу компании Paulig.

Информация о компании Paulig

Paulig – ведущий европейский производитель натурального кофе, специй и продуктов питания. Компания была основана в 1876 году Густавом Паулигом и сегодня остается семейным бизнесом, бережно сохраняя традиции отменного качества. Продукцию Paulig можно приобрести в более чем 60 странах мира. В подразделениях компании в 13 странах работает около двух тысяч человек. В 2017 году чистые продажи Paulig составили 928,9 млн евро.

В России компания фокусируется на производстве и продаже натурального зернового и молотого кофе Paulig, а также специй и продуктов питания под брендом Santa Maria.