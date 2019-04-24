Пекин выразил протест США из-за поставок оружия Тайваню

Пекин переслал протест Вашингтону в связи с тем, что США планируют поставки вооружения Тайваню, сообщает министерство иностранных дел КНР.

По сообщению ведомства речь идет о сумме в $500 млн. В этой связи власти Китая уже направили Вашингтону серьезное представление. Напомним, что Пекин по-прежнему считает Тайвань частью Китая и требует полного запрета поставок оружия в регион.

Ранее военное ведомство Китая направило протест в Вашингтон из-за принятия закона об укреплении сотрудничества США и Тайваня, подписанного президентом США Дональдом Трампом.

В 1949 году силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши, которые потерпели поражение в гражданской войне, покинули КНР и перебрались на Тайвань. С тех пор официальные отношения между странами были прерваны и возобновились только с начала 1980-ых годов.