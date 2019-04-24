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Посол США рассказал о «сигнале» для России

Москва, 24.04.2019

Развернутая в Средиземном море авианосная группировка  должна послужить сигналом для Москвы, сообщил посол США в России Джон Хантсман. Об этом говорится в пресс-релизе Шестого флота американских ВМС.

Как сообщил Хантсман, если Россия стремиться к диалогу с США, ей следует «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», в противном случае это продемонстрируют  Москве «дипломатические связи и диалог в сочетании с мощными оборонительными системами кораблей».

Дипломат сообщил, что каждый авианосец, который развернут в Средиземном море, равен «ста тысячам тонн международной дипломатии».

Напомним, 23 апреля авианосные группы США начали совместные операции в Средиземном море. Группировка включает в себя более 130 самолетов, 10 кораблей, включая авианосцы USS Abraham Lincoln и USS John C. Stennis (класса Nimitz), а также девять тысяч моряков и морских пехотинцев.

Напомним, Москва неоднократно заявляла об активности НАТО своих западных границ. Однако в альянсе сообщали, что это связано со «сдерживанием российской агрессии».

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