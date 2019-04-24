Путин упростил выдачу российских паспортов жителям ЛНР и ДНР

Глава РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

Согласно документу, который опубликован на сайте Кремля, для получения российского паспорту жителям ЛНР и ДНР необходимо подать заявление и следующие документы, содержащие персональные данные заявителя, и их копии: документ, удостоверяющий личность с отметкой о регистрации по месту жительства на территории соответствующего района Донецкой или Луганской области Украины; документ, свидетельствующий о перемене фамилии, имени и (или) отчества; документ о наличии гражданства иностранного государства; документ о заключении (расторжении) брака; свидетельство о рождении ребенка, включенного в заявление о приеме в гражданство Российской Федерации.

Срок рассмотрения заявления не должен превышать трёх месяцев. При этом подчёркивается, что решение было принято для «защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права». Указ вступил в силу со дня его официального опубликования.