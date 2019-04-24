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Курс доллара: рублю предрекли новый обвал

Москва, 24.04.2019
#Курсы валют
  • Курс доллара: рублю предрекли новый обвал

Егор Алеев/ТАСС

Курс доллара продолжает снижаться к рублю на этой неделе. Во вторник курс доллара снизился на 14 копеек - до 63,68, курс е вро упал на 35 копеек - до 71,48 рубля.

Между тем, сценарий развития событий в экономике РФ, подготовленный Минэкономразвития, предполагает, что на сегодняшний день целая совокупность факторов свидетельствует о том, что валютный рынок ждет укрепления рубля в течение 2019 года. В их числе, пишет ТАСС со ссылкой на документ "Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ на 2020 год и период 2021 и 2022 годов", приток иностранного капитала в ОФЗ, слабая динамика импортажесткая денежно-кредитная политика и ослабление доллара к евро.   

"Курс рубля к доллару в первом квартале 2019 года сложился на уровне несколько слабее, чем предполагалось в прогнозе до 2024 года (66,2 рубля за доллар фактически против ожидаемых 64,2 рубля за доллар). В течение года в пользу укрепления рубля будет играть возобновление притока средств иностранных инвесторов на рынок ОФЗ, слабая динамика импорта товаров и услуг на фоне жесткой денежно-кредитной и бюджетной политики, а также ослабление доллара \ к евро. Ожидается сокращение оттока капитала по финансовому счету в два раза по сравнению с предыдущим годом", - говорится в материалах министерства.  

Смотря на события, происходящие с начала года, а это и повышение цен на нефть, и сохранение ЦБ ключевой ставки на уровне 7,75%, и увеличение спроса на рискованные активы, можно уверенно ожидать роста привлекательности системы ОФЗ, чему свидетельствует успешное размещение минфином гособлигаций в аукционах в первом квартале 2019 года, говорит главный стратег «Универ Капитал» Дмитрий Александров. Это будет способствовать спросу на рубли со стороны инвесторов.  

Помимо прочего, добавляет аналитик, положительную динамику рублю ещё какое-то время будет обеспечивать возврат банка России к покупкам иностранных валют на открытом рынке в рамках бюджетного правила. Как ни странно, но нарушение макроэкономического климата в некоторых регионах, вызванных нарастанием санкционного давления со стороны США, может косвенно сказаться на укреплении потенциала рубля к росту.  

Прежде всего, обращает внимание аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, позицию МЭР не стоит расценивать как прогноз о том, что рубль будет укрепляться, хотя звучит оно именно так. Это сообщение всего лишь говорит о факторах укрепления рубля, которые, безусловно, имеют место в краткосрочном периоде следующих 2-3 месяцев, но которых пока не хватит, чтобы запустить процесс укрепления рубля в течение нескольких лет и становления его в качестве свободно конвертируемой резервной валюты.  

По словам эксперта, рубль остается очень волатильной валютой развивающейся страны, подверженным резким и неожиданным девальвациям, примерно раз в 6-10 лет. ВВП России составляет около 1.8% от мирового. Именно поэтому баланс импорта и экспорта так сильно влияет на курс валюты, и ожидать, что он всегда будет влиять положительно, было бы наивно. Если обобщить, то РФ экспортирует в основном сырье и немного — вооружения, а импортирует продукцию высоких технологий, средства производства 

Поэтому, объясняет эксперт, наш импорт всегда будет обширным и дорогим, а чтобы иметь возможность импортировать все необходимое, России нужен относительно недорогой экспорт, например, за счет слабого рубля. Слабый рубль — это возможность преуспевать в экспорте, и возможность исполнять бюджетные обязательства, это своеобразный «инфляционный налог» на все население и бизнес, и правительство в настоящий момент не в состоянии отказаться от такого макроэкономического инструмента.   

Долгосрочный прогноз по курсу рубля к доллару слишком оптимистичен, полагает Алексей Антонов: первая же девальвация закинет его как минимум на отметку 90-100 рублей за доллар. Поэтому, прислушиваясь к официальным сообщениям, нужно создавать свои резервные фонды, складывая туда валюту и рубли в равном соотношении. Готовящиеся в США новые антироссийские санкции могут легко нанести удар по ОФЗ и рублю, а также по банковской системе, в связи с чем стоит рассмотреть частичную замену доллара на евро в сбережениях.  

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