Скворцова рассказала об увеличении продолжительности жизни в России

Вероника Скворцова – глава Минздрава РФ – заявила, что в 2018 году продолжительность жизни в нашей стране увеличилась у мужчина на 0,3 года, а у женщин – на 0,2 года, составилв в среднем 72,9 года, что является историческим максимумом. По словам министра, при этом исторических минимумов достигли младенческая и материнская смертность, которые снизились за прошлый год сразу на 8,9% и 8,2% соответственно, передаёт РИА Новости.

Также Скворцова рассказала, что в 44 российских регионах младенческая смертность по результатам 2018 года стала ниже среднего показателя по стране.

«Это 5,1 на тысячу родившихся живыми, а в 32 регионах страны вообще не зарегистрировано ни одного случая материнской смерти», – резюмировала глава Минздрава.