Аналитики назвали курс доллара, который «устраивает» ЦБ

Согласно графику, опубликованному на сайте ЦБ РФ, 26 апреля 2019 года, в пятницу, состоится заседание совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике. С высокой долей вероятности, считают участники рынка и эксперты, ставка останется на текущем уровне – 7,75%, хотя регулятор может в своем комментарии несколько смягчить оценку ситуации и намекнуть на предстоящее смягчение монетарной политики.

Пресс-конференции главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания не запланировано. Однако пресс-релиз будет опубликован в 13:30 по московскому времени. «Мы ожидаем, что регулятор сохранит ключевую ставку без изменений и подтвердит, что она может быть снижена позже в течение года, по мере того как годовая инфляция продолжит замедляться, приближаясь к целевому уровню 4%», – полагают, например, аналитики ИК «Финам».

В пятницу, вероятнее всего, процентную ставку оставят без изменений, считает руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель. С начала года был повышен НДС, и ЦБ РФ поставили в прогнозах по инфляции пиковое значение 5.5% к марту-апрелю. Сейчас заканчивается апрель, инфляция осталась на уровне прогноза. В прошлом году ЦБ РФ поднимал ставку два раза, называя это с мерой на опережение, чтобы инфляция не ускорилась, и не развивались инфляционные ожидания. Мера оказалась действенной, и эффект от повышения НДС сходит на нет. Но регулятор всегда не спешит с выводами, так и произойдёт на ближайшем заседании - осторожные намеки на снижение процентной ставки в будущем. Если действительно будет идти речь о том, насколько замедлился индекс потребительских цен, о положительном влиянии на экономику аукционов размещения ОФЗ - рубль в моменте может укрепиться на 50-70 копеек, прогнозирует аналитик. Но коммерческие банки будут в этом случае пользоваться моментом - снижать ставки по вкладам. Однако выгодой по повышенным кредитным ставкам будут пользоваться по полной - до факта снижения процентной ставки ЦБ РФ. На этом построена вся банковская система - поменьше отдать, побольше взять. И такие переломные моменты, как возможное изменение ставки регулятором - это повод максимально раздвинуть ставки по вкладам и кредитам подальше.

Наиболее вероятно, что ключевая ставка ЦБ будет сохранена на текущем уровне, соглашается генеральный директор МФК «Мани Фанни» Александр Шустов. Регулятор в текущих макроэкономических условиях предпочтет занять выжидательную позицию и не совершать резких изменений в денежно-кредитной политике, потому что экономика сама как-то выруливает в нужном направлении, по крайней мере, пока. Инфляция оказалась неожиданно низкой, 5,2% в годовом выражении, тогда как ожидалось 5.5-6%, и это воспринимается как добрый знак.

«Впрочем, я бы не слишком доверял официальным цифрам инфляции, методика расчета которой очень далека от реального потребительского набора среднего гражданина», – добавляет аналитик. Реальная цифра, по его мнению, ближе к 10%, хотя в первом квартале 2019 она, возможно, замедлилась до 8-9%. Повышение НДС должно было привести к резкому ускорению инфляции, но либо не привело, либо этот эффект искусно замаскировали. Глава ЦБ даже заявила, что пик инфляции вообще пройден, и в этом нужно искать намеки на то, что ставка будет снижена в этом году, но позже. Первый зампред ЦБ К. Юдаева заявила, что с учетом фактической инфляции можно говорить, что риски вторичных эффектов оказались ниже ожидавшихся ранее.

Рубль укрепляется, даже приближающийся сезон отпусков оказался не способен повысить спрос на доллар настолько, чтобы пара поднялась хотя бы до отметки 65, считает Александр Шустов. В свою очередь, это значит, что регуляторам выгодно не менять ставку и осуществлять на текущих уровнях закупку валюты в резервы, то же самое можно рекомендовать и гражданам в отношении своих сбережений.