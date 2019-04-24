ТЕРРИТОРИЯ ИНТЕЛЛЕКТА ОТ LG: УМНЫЙ ДОМ И НОВИНКИ ПРЕМИАЛЬНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 2019

LG следует глобальным тенденциям, представляя систему LG ThinQ AI, которая через Wi-Fi соединения объединяет в себе все устройства, производимые компанией. Центральное место в системе занимает новый телевизор на платформе Smart ThinQ AI, который выступает в качестве единого пользовательского интерфейса для консолидации всех умных-устройств в доме. Встроенная в телевизор панель управления умным домом контролирует все бытовые приборы, находящиеся в единой домашней сети. С ее помощью голосовыми командами вы можете поменять температуру в холодильнике, посмотреть статус работы стиральной машины или LG Styler, включить/выключить робот-пылесос или отправить его на зарядку, включить/выключить очиститель воздуха или поменять режим работы и скорость вентилятора, проверить информацию по пыли, включить/выключить кондиционер, а также поменять температуру его работы и мощность потока воздуха. Тему развития искусственного интеллекта поддержали и партнёры LG. «Искусственный интеллект – технология будущего, которая совсем скоро качественно преобразит жизнь всего человечества. И уже сегодня нам подвластно решение многих задач при помощи алгоритмов обучения. Так, LG Electronics использует глубинное обучение для преобразования картинки и звука в телевизорах «умным способом», а «Лаборатории Касперского» применяет методы машинного обучения для эффективного построения моделей, способных автоматически различать чистые и вредоносные файлы», – рассказывает антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Алексей Маланов, принявший участие в конференции «Территория интеллекта от LG».

из архива пресс-службы

Территория интеллекта от LG, представляющая разные жилые зоны, была создана в соавторстве с Дианой Балашовой, известным дизайнером интерьеров и декоратором. Она объединила все новинки премиальной бытовой техники, включающую линейку холодильников DoorCooling+ и InstaView Door-in-Door, стиральные машины AI DD, новый зеркальный LG Styler “Black edition, обновленные линейки беспроводных пылесосов CordZero™ и микроволновых печей NeoChef™. Ультрапремиальный бренд LG SIGNATURE представлен элегантным холодильником с функцией InstaView Door-in-Door™, высокотехнологичной стиральной машиной TWINWash™, футуристическим климатическим комплексом и OLED телевизором серии W.

из архива пресс-службы

С экспозицией ознакомились также известные российские деятели из мира искусства и шоу-бизнеса – Екатерина Одинцова, Ольга Кабо, Эдгард Запашный, Евгений Папунаишвили, Юлия Барановская, Егор Кончаловский, Илья Бачурин, Вячеслав Манучаров, Дмитрий и Полина Дибровы, Александр Сирадекиан, Анастасия Макеева, Поля Полякова, Елена Воробей, Эвелина Бледанс, Анастасия Гребенкина, Ирина Пегова, Александр Анатольевич, Лукерья Ильяшенко, Галина Боб, Алеся Шикун. Татьяна Шахнес, Директор по связям с общественностью и социальной ответственности LG Electronics, вместе с Сергеем Карякиным, чемпион мира по быстрым шахматам и блицу, поделилась с участниками конференции результатами донорского проекта LG.