Вход/Регистрация Подписка

ТЕРРИТОРИЯ ИНТЕЛЛЕКТА ОТ LG: УМНЫЙ ДОМ И НОВИНКИ ПРЕМИАЛЬНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 2019

Москва, 24.04.2019
LG Electronics представила представителям масс-медиа, бизнес-партнерам и дизайнерам интерьеров решения LG ThinQ AI в области искусственного интеллекта и интернета вещей, а также премиальную аудио, видео и бытовую технику. Умный дом — популярное и востребованное решение по всему миру, которое также постепенно проникает в жизнь россиян.
#Hi-END
  • ТЕРРИТОРИЯ ИНТЕЛЛЕКТА ОТ LG: УМНЫЙ ДОМ И НОВИНКИ ПРЕМИАЛЬНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 2019

из архива пресс-службы

LG следует глобальным тенденциям, представляя систему LG ThinQ AI, которая через Wi-Fi соединения объединяет в себе все устройства, производимые компанией. Центральное место в системе занимает новый телевизор на платформе Smart ThinQ AI, который выступает в качестве единого пользовательского интерфейса для консолидации всех умных-устройств в доме. Встроенная в телевизор панель управления умным домом контролирует все бытовые приборы, находящиеся в единой домашней сети. С ее помощью голосовыми командами вы можете поменять температуру в холодильнике, посмотреть статус работы стиральной машины или LG Styler, включить/выключить робот-пылесос или отправить его на зарядку, включить/выключить очиститель воздуха или поменять режим работы и скорость вентилятора, проверить информацию по пыли, включить/выключить кондиционер, а также поменять температуру его работы и мощность потока воздуха. Тему развития искусственного интеллекта поддержали и партнёры LG. «Искусственный интеллект – технология будущего, которая совсем скоро качественно преобразит жизнь всего человечества. И уже сегодня нам подвластно решение многих задач при помощи алгоритмов обучения. Так, LG Electronics использует глубинное обучение для преобразования картинки и звука в телевизорах «умным способом», а «Лаборатории Касперского» применяет методы машинного обучения для эффективного построения моделей, способных автоматически различать чистые и вредоносные файлы», – рассказывает антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Алексей Маланов, принявший участие в конференции «Территория интеллекта от LG».

lgb-8106.jpg из архива пресс-службы
из архива пресс-службы

 Территория интеллекта от LG, представляющая разные жилые зоны, была создана в соавторстве с Дианой Балашовой, известным дизайнером интерьеров и декоратором. Она объединила все новинки премиальной бытовой техники, включающую линейку холодильников DoorCooling+ и InstaView Door-in-Door, стиральные машины AI DD, новый зеркальный LG Styler “Black edition, обновленные линейки беспроводных пылесосов CordZero™ и микроволновых печей NeoChef™. Ультрапремиальный бренд LG SIGNATURE представлен элегантным холодильником с функцией InstaView Door-in-Door™, высокотехнологичной стиральной машиной TWINWash™, футуристическим климатическим комплексом и OLED телевизором серии W.

lgb-8182-1.jpg из архива пресс-службы
из архива пресс-службы

С экспозицией ознакомились также известные российские деятели из мира искусства и шоу-бизнеса – Екатерина Одинцова, Ольга Кабо, Эдгард Запашный, Евгений Папунаишвили, Юлия Барановская, Егор Кончаловский, Илья Бачурин, Вячеслав Манучаров, Дмитрий и Полина Дибровы, Александр Сирадекиан, Анастасия Макеева, Поля Полякова, Елена Воробей, Эвелина Бледанс, Анастасия Гребенкина, Ирина Пегова, Александр Анатольевич, Лукерья Ильяшенко, Галина Боб, Алеся Шикун. Татьяна Шахнес, Директор по связям с общественностью и социальной ответственности LG Electronics, вместе с Сергеем Карякиным, чемпион мира по быстрым шахматам и блицу, поделилась с участниками конференции результатами донорского проекта LG. 

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Альфа-банк вернет деньги за «Такси» и «Еду»

    Альфа-банк и «Яндекс» запустили совместную карту: по самым популярным сервисам «Яндекса» можно получить кешбек до 10%

    ММК наращивает продажи продукции с высокой добавленной стоимостью

    Один из крупнейших в России металлургических холдингов за первые три месяца 2019 года увеличил реализацию продукции с высокой добавленной стоимостью

    Аудиозапись как доказательство в суде

    Защищаем себя и свои права, используя аудиозаписи в суде: законные основания и полезная инструкция

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    Новости партнеров

    Tоп

    1. Курс доллара: аналитики рассказали, когда ждать обвала рубля
      «Русский след» в американских выборах не обнаружен, но поводы для санкций и, соответственно, обвала рубля у США все равно найдутся.
    2. Курс доллара: рубль ждет важное событие
      Курс доллара: рубль ждет важное событие
    3. Курс доллара: Сбербанк изменил прогноз по рублю
      Курс доллара: Сбербанк изменил прогноз по рублю
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама