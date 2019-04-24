Турция намерена найти замену американским F-35м

В случае отказа Вашингтона поставлять Анкаре истребители пятого поколения F-35, Турция начнет закупать такие же машины в других странах, сообщил РИА Новости глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Ранее СМИ Турции сообщали, что Анкара вместо американских F-35 будет закупать Су-57, если США откажутся поставлять свои самолеты на турецкий рынок. Вашингтон пригрозил Турции прекратить поставку самолетов из-за закупки С-400.

«Почему мы покупаем С-400? Потому что у нас есть срочная потребность в системе ПВО», - рассказал Чавушоглу.

Он добавил, что Анкара оплатила свое участие в проекте по производству F-35 и являются партнерами по программе. Однако при самом плохом варианте развития событий, Анкара сможет «обеспечить потребность в самолетах в другом месте - там, где будут предложены самые лучшие технологии», добавил дипломат.