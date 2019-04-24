Украина вышла из соглашения об общей статистической базе Экономического союза

Киев вышел из соглашения об общей статистической базе Экономического союза. Такое решение было принято 24 апреля на заседании правительства «незалежной». Как заявил глава украинского Кабмина Владимир Гройсман, действие соглашения о создании общей статистической базы Экономического союза прекращено, передаёт РИА Новости.

Ранее сообщалось, что пока ещё действующий президент «самостийной» Пётр Порошенко поручил украинскому правительству начать процедуру официального выхода из всех учредительных органов СНГ.

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Напомним, соглашение о методологической сопоставимости и создании общей статистической базы Экономического союза было заключено ещё в феврале 1995 года. Тогда на специальном заседании, которое проходило в Алма-Ате, свои подписи под соглашением поставили представители семи государств (Украины, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Армении, Азербайджана и Киргизии), которые входили на тот момент в СНГ.

Согласно этому документу, создание и ведение общей статистической базы Экономического союза было возложено на статистический комитет СНГ, который обеспечивал её формирование на основе перечня показателей для межгосударственного обмена, определяемого советом руководителей статистических служб стран-членов СНГ.