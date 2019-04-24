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В Госдуме и Совфеде ответили на угрозы со стороны посла США

Москва, 24.04.2019

Российские политики прокомментировали слова американского посла Джона Хантсмана, который напомнив нашей стране о двух авианосцах США, находящихся сейчас в Средиземном море, заявил, что эти корабли «помогут указать Москве на необходимость прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру».

В частности, член комитета по международным делам нижней палаты парламента РФ Сергей Железняк считает, что такие высказывания непозволительны для современных международных отношений и демонстрируют агрессивный характер внешней политики США, передаёт РИА Новости.

«Для России развертывание баз НАТО и группировок альянса по всему периметру границ РФ, безусловно, является очень серьёзным сигналом, на который мы будем адекватно реагировать, – подчеркнул депутат. – Но вот угрожать России оружием – это для США бесперспективный и даже небезопасный путь».

При этом Железняк напомнил, что дестабилизирующую деятельность по всему миру, которую Хантсаман приписал нашей стране, ведут как раз США.

«Если кто-то забыл, то хочу напомнить, что на счету Вашингтона десятки государственных переворотов в разных уголках планеты, военные провокации, бомбардировки суверенных стран, экономические блокады, выход из международных соглашений и договоров, торговые эмбарго, кибератаки и другие методы недобросовестной конкуренции». – пояснил парламентарий.

Он убеждён, что цель этих информационных атак абсолютно понятна и прозрачна «Белый дом ищет повод для усиления американского военного присутствия в мире, чтобы таким образом держать в страхе страны, которые не хотели бы попасть под подчинение Вашингтона», – резюмировал депутат.

Солидарен с ним член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, который отметил, что Хантсман явно занимается не своим делом.

«Вместо того чтобы налаживать отношения между Вашингтоном и Москвой, он решил нам угрожать, – пояснил сенатор. – Хотя США уже давно пора понять, что у РФ, как в свое время у СССР, на каждое действие найдётся противодействие - только ещё более эффективное».

При этом он считает, что карибский кризис американские власти вообще ничему не научил.

«Разумеется у России нет даже в мыслях намерений в одностороннем порядке осложнять международную ситуацию. Мы всего лишь вынуждены отвечать на агрессивные поползновения США и НАТО, что будем в случае необходимости продолжать делать и дальше», – резюмировал Клинцевич.

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