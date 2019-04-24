В Кремле рассказали, когда может быть освобождён Вышинский

Руководитель пресс-службы российского лидера Дмитрий Песков в ходе ежедневной встречи с журналистами ответил на вопрос одного из них, надеются ли в Кремле на скорейшее освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. По его мнению, российские власти считают, что до инаугурации Владимира Зеленского это вряд ли произойдёт, передаёт РИА Новости.

При этом представитель Кремля пояснил, что избранный президент «незалежной» пока ещё не вступил в должность, поэтому говорить о скором освобождении Вышинского рано.

«Мы даже точно не знаем дату инаугурации, но повторю, что до инаугурации президентом Украины, главой государства продолжает оставаться Пётр Порошенко, – пояснил Песков. – А его позиция по Вышинскому всем хорошо известна. Так что никаких иллюзий относительно того, что будут предприняты какие-то действия, которые хотели бы видеть в Кремле, а также наши журналисты, написавшие письмо Зеленскому, мы не питаем», – резюмировал Песков.

Напомним, ранее появилась информация, что представители российских СМИ написали избранному президенту Украины Зеленскому письмо с призывом содействовать в освобождении Вышинского. Однако пока ни сам Зеленский, ни представители его команды на это послание никак не отреагировали.