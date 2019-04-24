В МИД Украины призвали жителей Донбасса не принимать российское гражданство

Павел Климкин – министр иностранных дел Украины после указа, который подписал сегодня президент РФ Владимир Путин об упрощённом представлении российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР – призвал их не допускать ошибку, которая якобы лишит их будущего.

«Призываю граждан Украины, проживающих на оккупированных Россией территориях ни в коем случае не принимать российские паспорта, – написал глава внешнеполитического ведомства «незалежной» в своём микроблоге в Twitter. – Россия уже лишила вас настоящего, а теперь посягает на ваше будущее».

Кроме того, Климкин назвал сегодняшний указ Путина «грубым вмешательством во внутренние дела Украины.

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал Указ об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приёме в гражданство России в упрощённом порядке. Согласно этому документы жители независимых республик Донбасса могут в упрощённом порядке за три месяца получить российское гражданство.