В Минтруда назвали основную причину несчастных случаев на производстве

Григорий Лекарев – заместитель главы Минтруда РФ – назвал основную причину несчастных случаев на производстве. Как подчеркнул чиновник, это, прежде всего, человеческий фактор. Лекарев пояснил, что под человеческим фактором понимается ситуация, когда действия самого работника или несоблюдение работодателем требований к организации безопасности проведения работ приводят к несчастным случаям, передаёт РИА Новости.

«В основе почти 70% причин лежит человеческий фактор, и он обусловлен, с нашей точки зрения, низкой культурой безопасного труда, несоблюдением и игнорированием самых элементарных норм и правил», – отметил чиновник.

По его словам, ещё одной очень распространённой причиной несчастных случаев является неудовлетворительная организация работ.

«Чуть более 30% происшествий на производстве происходят именно по этой причине», – резюмировал заместитель главы Минтруда РФ.