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В России завершены испытания уникального атомного энергоблока

Москва, 24.04.2019

Российские ученые успешно испытали ядерную энергетическую установку на первом в мире плавучем атомном энергоблоке «Академик Ломоносов». Об эксперименте сообщает пресс-служба концерна «Росэнергоатом».

Уточняется, что испытания проходили в несколько этапов, на первом из которых проходило поэтапное повышение мощности систем и оборудования. На втором этапе провели тесты, которые подтвердили, что работа оборудования плавучей платформы и автоматических систем управления является устойчивой и может быть применена на практике.

Сообщается, что установка будет передана в эксплуатацию, после получения на нее лицензии в июле текущего года. Параллельно с работой над самой установкой в городе Певеке, Чукотской АО, планируется закончить работы по сооружению береговых и гидротехнических сооружений для плавучей атомной теплоэлектростанции Срок сдачи в эксплуатацию всех сооружений назначен на конец 2019 года.

Предполагается, что сооружения одновременно будут обеспечивать передачу электроэнергии в «Чукотэнерго» и тепла в городские теплосети. Работы идут по графику.

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