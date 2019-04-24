ВТБ растет за счет акционеров

Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал установить величину дивидендов за 2018 год в размере 15% от чистой прибыли банка. И Минфин, в лице первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, который как раз и возглавляет этот наблюдательный совет, это решение поддержал. Напомним, что для государственных компаний и банков действует общий принцип, согласно которому они должны выплачивать в виде дивидендов 50% прибыли по МСФО. Однако в данном случае это правило будет нарушено. Всего ВТБ заплатит акционерам 26,8 млрд рублей, или по 0,001099 рубля на одну обыкновенную акцию (номинал - 0,01 рубля), 0,0002413 рубля на одну привилегированную акцию первого типа (номинал - 0,01 рубля), 0,002413 рубля на одну привилегированную акцию второго типа (номинал - 0,1 рубля). Остальная часть прибыли пойдет на повышение уровня капитализации банка.

ВТБ мотивировал свое решение по дивидендам ростом требований Банка России к достаточности капитала системно значимых банков, обусловленных введением стандарта Базель-3. Формулировка довольно интересная, так как может создаться впечатление, что ЦБ время от времени неожиданно повышает эти требования. На самом деле новые требования к достаточности капитала по «Базелю III», в том числе дополнительные для системно значимых банков, плавно внедряются уже несколько лет, и график известен заранее. Тем не менее, во многом благодаря Минфину и фактически ради ВТБ и Газпромбанка надбавку за системную значимость было решено не повышать. В 2019 году она сохранится на уровне 0,65%, но с 1 января 2020 года все-таки будет повышена до запланированного 1% .

Как раньше уже писал «Эксперт», в случае введения требований в полном объеме ВТБ и Газпромбанку пришлось бы либо замедлить темпы роста активов, взвешенных с учетом риска, либо сократить выплаты акционерам. Второй вариант мы как раз и наблюдаем. Как уже не раз отмечали аналитики, у Газпромбанка и ВТБ довольно большой корпоративный портфель крупных кредитов, которые при классификации по новым требованиям дали бы большую нагрузку на капитал, с этими новыми требованиями несовместимую. Впрочем, многие госбанки выполняют функционал институтов развития и другие стратегические задачи, и это несовместимо с базелевскими принципами, которые рассчитаны на регулирование традиционных коммерческих банков. А вот Сбербанк ведет себя во многом как коммерческий банк, поэтому с «Базелем III» у него заметных проблем нет.

Так что решение ВТБ по дивидендам было вполне предсказуемым. Удивляет другое — что при нехватке денег на докапитализацию у банка все-таки находятся финансовые возможности для покупки новых активов. Причем активы покупались немаленькие: в прошлом году, например, был куплен банк «Возрождение», а в этом объявлено о планах по приобретению Новороссийского зернового терминала (входит в группу НМТП, подконтрольную «Транснефти») — сделка должна быть закрыта уже во втором квартале.

Впрочем, если верить словам господина Силуанова, уже при выплате дивидендов за 2019 год ВТБ планирует вернуться к нормативу в 50%. Также, согласно Стратегии ВТБ до 2022 года, уже к концу 2022 года банк планирует достичь прибыли в размере более 300 млрд. рублей при рентабельности собственных средств (ROE) 15%. Напомним, что чистая прибыль ВТБ по МСФО за 2018 год составила 178,8 млрд рублей (рост 48,9% по сравнению с 2017 годом).

Достичь новых показателей по прибыли планируется за счет «увеличения удовлетворенности клиентов» и ускорения цифровизации как внутренних процессов, так и каналов общения с клиентами. За счет этого, рассчитывают в ВТБ, клиентская база в рознице вырастет аж в 1,5 раза до 18 млн клиентов, доля рынка в кредитовании физических лиц до 22%, доля кредитов физическим лицам в кредитном портфеле группы — до 35%. Также планируется добиться удвоения клиентской базы малого и среднего бизнеса при росте среднего дохода на 15%-35% в зависимости от подсегмента. Это будет в первую очередь обеспечено увеличением транзакционных доходов. Помимо этого будет уделено внимание инвестиционным продуктам для физических лиц —ВТБ собирается по итогам 2022 года занять не менее 25% рынка по данному направлению.

Планы довольно амбициозные и если они будут выполнены, то прибыль в 300 млрд рублей за 2022 год будет вполне реальным показателем. Проблема заключается в том, что ВТБ по всем этим направлениям придется конкурировать не с коммерческими банками, а с Сбербанком и теперь уже государственным «Открытием», которые концентрируются на тех же самых сегментах.