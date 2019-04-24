Янукович намерен вернуться на Украину

Экс – президент Украины Виктор Янукович объявил о своем намерении вернуться на Украину. Произойдет это после вступления в должность победившего на выборах Владимира Зеленского, рассказал в интервью газете «Известия» адвокат Януковича Виталий Сердюк.

Помимо этого защитник экс-президента сообщил, что будет добиваться снятия всех обвинений в адрес Януковича. Также будет обжалован уже вынесенный приговор.

Сердюк добавил, что на территории России «Виктор Янукович пребывает временно и вынужденно», а его защита делает все зависящее от нее, чтобы доказать политический, а не правовой характер всех обвинений, выдвинутых против Януковича.

«Мы хотим, чтобы реальные виновники тех событий понесли наказание», — добавил Сердюк.

Ранее Янукович заявил, что готов «поклониться мудрому украинскому народу, который не дал себя обмануть».