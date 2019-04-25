Вход/Регистрация Подписка

Audi: новый дилерский центр в стиле позднего конструктивизма

Москва, 25.04.2019
Audi Россия объявляет об открытии нового дилерского центра «Ауди Центр Авилон». Уникальное здание нового дилерского центра с исторической точностью повторяет фасад модельного цеха ЗИЛ, отсылая к эпохе позднего конструктивизма. В просторном здании дилерского центра клиентам марки предложат полный спектр услуг – продажа новых автомобилей и автомобилей по программе Audi с пробегом: plus, послепродажное обслуживание, продажа оригинальных аксессуаров и финансовых продуктов.
#Авто
  • Audi: новый дилерский центр в стиле позднего конструктивизма

из архива пресс-службы

Масштабная реконструкция исторического здания, в котором в 1930-е годы располагался модельный цех ЗИЛа, а теперь заработал «Ауди Центр Авилон», завершилась в марте этого года. Фасады были полностью воссозданы, при этом архитекторам удалось сохранить стиль и эстетику позднего конструктивизма. Главным дизайнером уникального архитектурного проекта выступило международное бюро Merz&Merz под руководством профессора Ганса Гюнтера Мерца и архитектора Мартина Шмидта. В разработке проекта сложнейшей высокотехнологичной реконструкции также приняли участие архитектурное бюро компании «Авилон» и бюро Kleinewelt Architekten. Изначальный архитектурный объем здания был расширен за счет панорамного остекления большой площади. Благодаря крупным стеклянным панелям достичь высокого уровня естественного освещения. Здание нового дилерского центра Ауди Центр Авилон выполнено в фирменном стиле бренда с четырьмя кольцами в соответствии с высочайшими международными требованиями Audi. Проект реконструкции и дальнейшего приспособления здания получил согласование Департамента культурного наследия города Москвы.  

«Новый дилерский центр Ауди Центр Авилон отражает главные ценности марки с четырьмя кольцами – инновационность, эстетика, продуманность, -- говорит Любомир Найман, глава Audi Россия. -- Сочетая в автомобилях техническое совершенство и изысканность, Audi выдерживает аналогичный стиль в оформлении дилерских предприятий.  Уверен, что обновленное портфолио безупречных автомобилей Audi и поддержка наших надежных профессиональных партнеров позволят нам усилить свои позиции на российском рынке».

«Мы уверенны в значительном потенциале нашего нового дилерского предприятия на легендарной территории завода ЗИЛ, которая сегодня становится вторым центром мегаполиса. Наш новый комплекс станет центром притяжения энтузиастов автомобильного мира и поклонников автомобилей с четырьмя кольцами благодаря уникальной атмосфере, выгодному географическому положению и высочайшему уровню обслуживания клиентов», - заявил генеральный директор и председатель правления АГ «Авилон» Андрей Павлович.

Общая площадь 4-этажного дилерского центра «Ауди Центр Авилон» составляет 8400 кв. м. Просторный шоу-рум, занимающий площадь более 2000 кв. м, позволяет представить весь модельный ряд Audi. В центре предусмотрена зона Exclusive, где клиенту предложат множество вариантов индивидуализации интерьера и внешнего облика своего будущего Audi. Поклонники заряженных автомобилей смогут познакомиться со спортивной линейкой Audi в специально оборудованной зоне Audi Sport. Также для клиентов Ауди Центра Авилон предусмотрены два уютных кафе и детская зона.

Сервисная зона, оснащенная современным оборудованием, занимает площадь более 2000 кв. м. Здесь расположены 22 поста для обслуживания и ремонта автомобилей Audi. Кроме того, «Ауди Центр Авилон» предлагает клиентам уникальную услугу по ремонту и обслуживанию бронированных автомобилей.

Новый дилерский центр «Ауди Центр Авилон» предлагает клиентам полный спектр услуг продажа новых автомобилей и автомобилей по программе Audi с пробегом: plus, послепродажное обслуживание, продажа оригинальных аксессуаров и финансовых продуктов – автокредитование, автострахование, лизинг и трейд-ин. «Ауди Центр Авилон» предоставляет также специальные комплексные условия на приобретение автомобилей в корпоративные парки и на их сервисное обслуживание. 

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Альфа-банк вернет деньги за «Такси» и «Еду»

    Альфа-банк и «Яндекс» запустили совместную карту: по самым популярным сервисам «Яндекса» можно получить кешбек до 10%

    ММК наращивает продажи продукции с высокой добавленной стоимостью

    Один из крупнейших в России металлургических холдингов за первые три месяца 2019 года увеличил реализацию продукции с высокой добавленной стоимостью

    Аудиозапись как доказательство в суде

    Защищаем себя и свои права, используя аудиозаписи в суде: законные основания и полезная инструкция

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    Новости партнеров

    Tоп

    1. Курс доллара: рубль посыпался после действий ЦБ
      Курс доллара: рубль посыпался после действий ЦБ
    2. Курс доллара: аналитики рассказали, когда ждать обвала рубля
      «Русский след» в американских выборах не обнаружен, но поводы для санкций и, соответственно, обвала рубля у США все равно найдутся.
    3. Курс доллара: рубль ждет важное событие
      Курс доллара: рубль ждет важное событие
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама