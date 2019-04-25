Audi: новый дилерский центр в стиле позднего конструктивизма

Масштабная реконструкция исторического здания, в котором в 1930-е годы располагался модельный цех ЗИЛа, а теперь заработал «Ауди Центр Авилон», завершилась в марте этого года. Фасады были полностью воссозданы, при этом архитекторам удалось сохранить стиль и эстетику позднего конструктивизма. Главным дизайнером уникального архитектурного проекта выступило международное бюро Merz&Merz под руководством профессора Ганса Гюнтера Мерца и архитектора Мартина Шмидта. В разработке проекта сложнейшей высокотехнологичной реконструкции также приняли участие архитектурное бюро компании «Авилон» и бюро Kleinewelt Architekten. Изначальный архитектурный объем здания был расширен за счет панорамного остекления большой площади. Благодаря крупным стеклянным панелям достичь высокого уровня естественного освещения. Здание нового дилерского центра Ауди Центр Авилон выполнено в фирменном стиле бренда с четырьмя кольцами в соответствии с высочайшими международными требованиями Audi. Проект реконструкции и дальнейшего приспособления здания получил согласование Департамента культурного наследия города Москвы.

«Новый дилерский центр Ауди Центр Авилон отражает главные ценности марки с четырьмя кольцами – инновационность, эстетика, продуманность, -- говорит Любомир Найман, глава Audi Россия. -- Сочетая в автомобилях техническое совершенство и изысканность, Audi выдерживает аналогичный стиль в оформлении дилерских предприятий. Уверен, что обновленное портфолио безупречных автомобилей Audi и поддержка наших надежных профессиональных партнеров позволят нам усилить свои позиции на российском рынке».

«Мы уверенны в значительном потенциале нашего нового дилерского предприятия на легендарной территории завода ЗИЛ, которая сегодня становится вторым центром мегаполиса. Наш новый комплекс станет центром притяжения энтузиастов автомобильного мира и поклонников автомобилей с четырьмя кольцами благодаря уникальной атмосфере, выгодному географическому положению и высочайшему уровню обслуживания клиентов», - заявил генеральный директор и председатель правления АГ «Авилон» Андрей Павлович.

Общая площадь 4-этажного дилерского центра «Ауди Центр Авилон» составляет 8400 кв. м. Просторный шоу-рум, занимающий площадь более 2000 кв. м, позволяет представить весь модельный ряд Audi. В центре предусмотрена зона Exclusive, где клиенту предложат множество вариантов индивидуализации интерьера и внешнего облика своего будущего Audi. Поклонники заряженных автомобилей смогут познакомиться со спортивной линейкой Audi в специально оборудованной зоне Audi Sport. Также для клиентов Ауди Центра Авилон предусмотрены два уютных кафе и детская зона.

Сервисная зона, оснащенная современным оборудованием, занимает площадь более 2000 кв. м. Здесь расположены 22 поста для обслуживания и ремонта автомобилей Audi. Кроме того, «Ауди Центр Авилон» предлагает клиентам уникальную услугу по ремонту и обслуживанию бронированных автомобилей.

Новый дилерский центр «Ауди Центр Авилон» предлагает клиентам полный спектр услуг – продажа новых автомобилей и автомобилей по программе Audi с пробегом: plus, послепродажное обслуживание, продажа оригинальных аксессуаров и финансовых продуктов – автокредитование, автострахование, лизинг и трейд-ин. «Ауди Центр Авилон» предоставляет также специальные комплексные условия на приобретение автомобилей в корпоративные парки и на их сервисное обслуживание.