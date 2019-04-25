Boeing потеряла первый миллиард

Неспособность Boeing в кратчайшие сроки устранить неисправности в программном обеспечении системы MCAS серьезно ударила по финансовым результатам этой корпорации. Так, в первом квартале этого года ее суммарная выручка снизилась на 2%, до 22,9 млрд долларов, а чистая прибыль упала почти на 13% и составила 2,15 млрд долларов. При этом валовый операционный доход сократился почти на 18% и едва превысил 2,3 млрд долларов. Но такие вполне сносные показатели были достигнуты главным образом за счет роста бизнеса в космическом и оборонном подразделениях. А вот в гражданском сегменте дела у Boeing обстоят намного хуже. Более того, судя по финансовым результатам Boeing Commercial Airplane это подразделение авиагиганта вот-вот столкнется с полномасштабным кризисом. Так, в первом квартале Boeing передала своим заказчикам всего 149 гражданских самолетов. Это почти на 20% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Заметим, что запрет на полеты лайнеров серии 737 MAX был введен лишь 13 марта и не оказал существенного влияния на отчетность первого квартала. С тех пор Boeing не поставила ни одного нового самолета этой модели и не смогла получить на них ни одного нового заказа. В результате, производство этих лайнеров решено было сократить с 52 до 42 единиц в месяц. Хотя еще в начале этого года в Boeing уверенно говорили о намерении увеличить выпуск этих самолетов как минимум до 57 штук в месяц. Сейчас на заводских стоянках корпорации в Большом Сиэтле насчитывается уже полсотни невостребованных лайнеров Boeing 737 MAX. И когда они начнут поступать в парки авиакомпаний можно только гадать.

Падение продаж пассажирских самолетов не могло не привести к сокращению выручки Boeing Commercial Airplane – она снизилась на 9%, до 11,8 млрд долларов. А вот операционный доход этого подразделения рухнул сразу на 17% и даже не достиг 1,2 млрд долларов, что является одним из худших показателей в новейшей истории авиагиганта. И есть серьезные основания полагать, что если в самом ближайшем будущем самолеты серии 737 MAX так и не поднимутся в воздух, то операционный доход Boeing Commercial Airplane и вовсе сократится до нуля.

Впрочем, в самой корпорации уверены, что ситуация нормализуется в ближайшие недели. Как заявил главный исполнительный директор и председатель совета директоров Boeing Деннис Мюленбург, «сотрудники компании сейчас делают все, чтобы добиться доверия потребителей, регуляторов и пассажиров, и как можно быстрее возобновить безопасную эксплуатацию моделей 737 MAX». «Мы добились решительного прогресса в сертификации нового программного обеспечения (системы MCAS – «Эксперт»), выполнили финальный полет в рамках летных испытаний с нашими ведущими техническими специалистами и инженерами на борту» -- сообщил Мюленбург. Всего же, по словам главы Boeing, его компания уже выполнила 135 летных тестов на моделях 737 MAX, а их продолжительность превысила 230 часов. «У меня была возможность принять участие в очередном таком полете, и я собственными глазами увидел, что это программное обеспечение, в его финальной версии, работает должным образом на всех режимах» -- заявил Деннис Мюленбург. Косвенно это подтвердила и Федеральная авиационная администрация США (FAA). Во всяком случае, представители этого ведомства посчитали, что новое ПО для Boeing 737 MAX является «операционно годным» для проведения сертификации. Правда, дату сертификационных испытаний с усовершенствованной системой MCAS чиновники FAA назвать отказались.

Между тем, очевидно, что чем дольше флот самолетов Boeing 737 MAX, насчитывающий 387 единиц, будет оставаться на земле, тем больше будут потери американского авиагиганта. Так, например, The Wall Street Journal, считает, что они могут вырасти как минимум до 5 млрд долларов. Известно, что в портфеле корпорации сейчас есть твердые заказы на 4625 самолетов серии Boeing 737 MAX. В каталожных ценах они стоят примерно 500 млрд долларов, а в реальных контрактных – почти вдвое меньше. И нет никаких сомнений, что даже в случае успешной сертификации нового ПО, Boeing просто вынуждена будет предоставить покупателям этих авиалайнеров значительные скидки. Впрочем, некоторые авиаперевозчики уже заявили, что в любом случае эксплуатировать Boeing 737 MAX не будут. Так, например, от новых закупок этих самолетов уже публично отказались авиакомпании Индонезии, Саудовской Аравии и Китая.

Но это еще не все. Против Boeing в суды США уже поданы как минимум два иска с требованием компенсации ущерба, размер которого еще только предстоит определить. Первый -- от граждан Нидерландов, чьи родственники погибли в катастрофе Boeing 737 MAX Ethiopian Airlines недалеко от Аддис-Абебы. «Boeing не поставила в известность общественность, авиакомпании и пилотов о дефектных датчиках самолета, в результате чего лайнер совершил автоматическое и неуправляемое пикирование» -- говорится в документе. А второй иск в Окружной суд штата Иллинойс подали акционеры Boeing лично к Деннису Мюленбургу и финансовому директора корпорации Грегори Смиту. Они, по мнению истцов, знали о существующих проблемах в Boeing 737 MAX еще после первой катастрофы этого лайнера в октябре прошлого года в Индонезии, но «ввели инвесторов в заблуждение», утверждая, что «Boeing 737 MAX – самый безопасный самолет». Более того, акционеры Boeing уверены, что руководство корпорации «искусственно завышало стоимость акций», в том числе проводя скупку бумаг с рынка, и при этом «с оптимизмом говорило о будущих продажах». И хотя по существу оба этих иска будут рассматриваться не ранее июня, уже сейчас ясно, что для авиагиганта и его руководства они будут иметь самые серьезные последствия. Не исключено, что Boeing придется не только выплатить многомиллионные компенсации, но и полностью сменить руководство. Первый шаг в этом направлении уже сделан. Так, акционеры компании буквально на днях внесли в повестку дня ближайшего годового собрания вопрос об отставке Деннис Мюленбург с поста председателя совета директоров. Это место, как ожидается, займет независимый представитель американской авиационной индустрии. А когда шумиха вокруг Boeing 737 MAX окончательно уляжется, то Мюленбургу, скорее всего, придется освободить и кресло главного исполнительного директора.