ФРГ и Франция осудили указ Путина о выдаче российских паспортов жителям Донбасса

Внешнеполитические ведомства Германии и Франции выступили с совместным заявлением, в котором осудили решение России упростить правила получения гражданства РФ жителями ДНР и ЛНР.

«Указ президента России Владимира Путина противоречит духу и целям Минских соглашений, это противоположность тому, что сейчас так необходимо – вкладу в деэскалацию, – говорится в совместном заявлении МИД ФРГ и Франции. – Мы осуждаем российский указ, который призван облегчить вступление в гражданство РФ населения в частях восточной Украины. Эти регионы – часть государственной территории Украины».

Напомним, накануне российских лидер Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении гражданства РФ жителями ДНР и ЛНР. Уже сегодня президент пояснил, что это решение носит чисто гуманитарный характер. При этом, он подчеркнул, что не видит в нём ничего необычного, напомнив, что точно также уже давно поступают власти других стран, в частности, Польши, Венгрии и Румынии, выдающие паспорта своим гражданам, которые проживают за рубежом.