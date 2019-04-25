Гидрометцентр, прогноз погоды на Пасху: в Москве и Петербурге похолодает

В этом году светлый день Пасхи выпадает на 28 апреля. Согласно прогнозу погоды Гидрометцентра, пасхальный день принесёт верующим настоящую благодать. Метеорологи обещают, что погода на праздник в большинстве регионов страны будет вполне комфортной, почти везде солнечной, но с резким снижением температурных показателей в Москве и Санкт-Петербурге.

В Новосибирской области в воскресенье, 28 апреля обещают переменную облачность, днём ожидается плюс 10, ночью плюс 5-7, возможны осадки. Такая же погода на Алтае, в Омской и Кемеровской областях. А вот на юге России на Пасху будет по-летнему жарко. В частности, в Краснодарском крае плюс 26-27, яркое солнце и отсутствие осадков. В Ставрополье – 23-25, к вечеру в некоторых районах края возможны дожди, в горных – проливные. На крымском побережье жары не ожидается, но и осадков не будет. Например, в Севастополе, Ялте и Судаке 14-16. В Евпатории и Саках 17-19, солнечно и безветренно.

Гидрометцентр. Прогноз погоды на Пасху в Москве и Санкт-Петербурге

По прогнозу Гидрометцентра, в Северной столице на Пасху погода резко испортится. Пока в Петербурге почти лето – сегодня днём термометры показывали плюс 23. Такой же температурный фон сохранится в пятницу, 26 апреля. В субботу, 27 апреля уже плюс 17. В пасхальный день – всего 7-9. Правда, осадков всё-таки пока не ожидается.

Похожая климатическая ситуация будет наблюдаться и в Москве. Так, после плюс 22 в субботу в ночь на воскресенье столбики термометров стремительно пойдут вниз, остановившись рано утром на отметке плюс 8-10 градусов. В воскресенье днём воздух немного прогреется, но выше плюс 12 не будет, что в среднем на 6 градусов ниже климатической нормы. Следующий пик потепления ожидается в Москве уже в середине следующей недели.

Погодные приметы на Пасху

Древние христиане верили, что если на закат в Пасху смотреть на солнце, и оно неожиданно заиграет оттенками красного и оранжевого цвета – будет хороший урожай и красное лето; тот, кто на Пасху встретит восход солнца — весь год беды знать не будете, много звёзд в Пасхальную ночь увидит – от болезней избавится; если на Пасху неожиданно похолодало – всю следующую неделю будет пасмурно и прохладно; осадки в пасхальный день – предвещают дождливый май, а ясное небо – жаркое лето.