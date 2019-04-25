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ГРУ: США могут устроить цветные революции в Никарагуа и на Кубе

Москва, 25.04.2019

Вице-адмирал Игорь Костюков – начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ – считает, что Вашингтон готов объявить Венесуэлу «спонсором международного терроризма», чтобы под этим предлогом применить силовой сценарий смены власти в этой стране. По его данным США планируют сделать это руками Колумбии, передаёт РИА Новости.

«Подрывная деятельность Вашингтона против Боливарианской Республики продолжается, - отметил Костюков. – Но опасаясь задействовать национальные вооруженные силы, США хотят организовать вторжение руками своих союзников, в первую очередь Колумбии».

Для этого сейчас ведётся создание незаконных вооруженных формирований из венесуэльских дезертиров, представителей криминальных группировок государств Центральной Америки, колумбийских повстанческих отрядов, которые уже задействуются для диверсий на объектах инфраструктуры в Венесуэле. Также глава ГРУ заявил, что США в ближайшее время могут устроить «цветные революции» в Никарагуа и на Кубе.

«Отрабатываемые в Венесуэле технологии «цветной революции» в скором времени могут быть применены в Никарагуа и на Кубе. Делается это всё для того, чтобы установить полный контроль над Латинской Америкой, рассматривает этот регион как зону стратегически важных национальных интересов», – резюмировал Костюков.

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