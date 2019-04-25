Кешбек с выходом на биржу: банк «Фридом Финанс» дает уникальный бонус

Банк «Фридом Финанс» подводит итог пилотного запуска финансового продукта «Cash back акциями». Программа стартовала 1 июля 2018 года, это уникальная разработка банка, не имеющей аналогов среди других кредитных организаций. Клиент может выбрать акции ведущих компаний российского и американского фондового рынка, в этом списке Сбербанк РФ, «Газпром», «Роснефть», «ЛУКойл», Apple, Disney, Microsoft, Visa и другие активы. В случае роста курсовой стоимости можно получить дополнительный доход и зафиксировать его, продав ценные бумаги. Ограничения по начислению отсутствуют.

Программа распространяется на всех держателей пластиковых карт банка. На сегодня 82% из них выбрали для себя такую возможность получения дополнительного дохода. Одна из целей программы — стимулировать интерес клиентов к фондовому рынку. На данный момент самый распространенный выбор — акции Сбербанка и Facebook. «Программу “Cash back акциями” мы запустили в середине 2018 года. На начальном этапе было выдано более 3500 карт. Теперь мы завершаем пилотную часть проекта — она показала большой спрос — и фокусируемся на полноценной продаже продукта. Наши планы по дальнейшей эмиссии — несколько десятков тысяч карт до конца года», — рассказал заместитель председателя правления банка «Фридом Финанс» Владимир Почекуев.

В списке преимуществ несколько уникальных позиций. Так, все карты банка «Фридом Финанс» являются мультивалютными, они позволяют совершать покупки в любой стране мира. Оплата происходит автоматически в требуемой валюте; самостоятельно переключать счет или звонить в банк клиенту не нужно. Средства можно снимать без комиссии в любых банкоматах. Пластиковые карты выпускаются моментально, в присутствии клиента. В ближайшее время будет запущена индивидуальная доставка карт.

В рамках тарифов «Премиальный» и «Индивидуальный» на остаток по карте начисляется, соответственно, 5% или 6% годовых. Обслуживание будет бесплатным при наличии в течение месяца определенного объема платежей по всем картам (от 35 тыс. и 75 тыс. рублей) или ежедневных остатков на всех счетах, открытых в банке (от 1,5 млни 2,5 млн рублей). Бесплатное обслуживание карт предполагается также для вкладчиков банка «Фридом Финанс» или при покупке индексного продукта. Для участников программы «Cash back акциями» начисления на остаток по карте суммируются с доходом от кешбека.

«Важной характеристикой является и количество активных карт, то есть таких, которые клиенты постоянно используют при оплате товаров или услуг. В нашем банке доля активных карт превысила 75%, а средний оборот по счету составляет более 200 тысяч рублей в месяц. Мы стараемся концентрироваться именно на таком применении карты нашими клиентами», — говорит Владимир Почекуев.

Банк «Фридом Финанс» основан 23 октября 1990 года. Ранее банк существовал как ООО «Охабанк», но 4 августа 2015 года вошел в группу компаний «Фридом Финанс» и был переименован в банк «Фридом Финанс». В настоящее время банк обслуживает клиентов в 17 офисах по России: Москве, Владивостоке, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Липецке, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Саратове, Сочи, Тюмени, Уфе и Челябинске.