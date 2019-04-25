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Ким Чен Ын преподнес Путину неожиданный подарок

Москва, 25.04.2019

Северокорейский лидер Ким Чен Ын преподнес российскому президенту Владимиру Путину корейский меч, который, по заверению главы КНДР, олицетворяет «силу и душу» азиатского народа.

Оружие было вручено президенту России сразу после двухчасовых переговоров лидеров во Владивостоке. Владимир Путин со своей стороны поблагодарил  своего коллегу за подарок и пожал ему руку.

Напомним, глава КНДР в настоящее время находится с визитом в России. Сегодня он провел встречу во Владивостоке с российским президентом Владимиром Путиным. Переговоры с глазу на глаз длились больше запланированного часа ровно в два раза. По окончанию переговоров Путин сообщил, что обсудил с Ким Чен Ыном ряд международных вопросов, а также ситуацию на Корейском полуострове.  

Ким Чен Ын накануне визита в РФ также сообщал, что надеется на дальнейший диалог с президентом России в конструктивном и полезном ключе. Также глава КНДР выразил Кремлю признательность за приглашение в Россию.

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