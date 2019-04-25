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Курс доллара: названа причина обвала рубля

Москва, 25.04.2019
  • Курс доллара: названа причина обвала рубля

Дмитрий Рогулин/ТАСС

Курс доллара растет к рублю второй день подряд. В четверг курс доллара прибавил еще 50 копеек и таким образом подорожал за два дня более чем на рубль. К 17.10 курс доллара составил 64,82 рубля, курс евро вырос на 46 копеек - до 72,22 рубля.

Если в среду главным драйвером скачка курса доллара называли интервенцию ЦБ, то сегодня аналитики обращают внимание на тот факт, что ослабление рубля носит скорее технический характер. Инвесторы закрывают позиции по рублю на фоне завершения налогового периода в преддверии длинных майских выходных.

К тому сейчас опять складывается неблагоприятная ситуация для валют EM.

По оценкам аналитиков, курс доллара в мае сместиттся в диапазон 65-66 несмотря на поддержку дорогой нефти.

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