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Международный форум SKYSERVICE 2019 начал свою работу в Москве

Москва, 25.04.2019
24 апреля 2019 г. в Гостином Дворе в Москве торжественно открылся IV Междуна-родный форум SKYSERVICE 2019 – крупнейший Форум в сфере гражданской авиации, посвященный развитию сервисных услуг на бортах воздушных судов. Форум открыли Виталий Савельев, генеральный директор ПАО «Аэрофлот», и Владимир Джао, гене-ральный директор АО «Аэромар».
  • Международный форум SKYSERVICE 2019 начал свою работу в Москве

из архива пресс-службы

Открывая IV Международный форум SkyService 2019, Виталий Савельев подчеркнул: «Для Аэрофлота качество сервиса – одно из важнейших конкурентных преимуществ. Премиальный продукт Аэрофлота отмечен множеством престижных международных наград. Высокие достижения невозможны без нашего дочернего предприятия и партнера – компании «Аэромар». Интересы пассажиров – в центре внимания Аэрофлота на протяжении почти вековой истории компании, и такой подход к ведению бизнеса обеспечивает нам лидирующие позиции в индустрии авиаперевозок и доверие пассажиров».

Владимир Джао отметил, что «Аэромар» производит 150 тысяч порций питания ежедневно: «Ни одна компания в мире не производит бортовое питание в таком количестве. При этом качество питания остается на неизменно высоком уровне». Владимир Джао поприветствовал участников конкурса шеф-поваров ведущих бортовых кейтерингов Sky Delight Awards 2019 и программы ISPY­ – организации торговли на борту.

dch_5832.jpg из архива пресс-службы
из архива пресс-службы

В ходе церемонии открытия Форума заместитель генерального директора по работе с клиентами ПАО «Аэрофлот», председатель совета директоров АО «Аэромар» Вадим Зингман представил известных часто летающих пассажиров, чьи неравнодушие и рекомендации помогают авиакомпаниям совершенствовать сервис. Накануне Форума бортпроводникам Группы «Аэрофлот» было предложено ответить на два вопроса: кто ваш любимый пассажир и почему?

Победителями среди часто летающих пассажиров стали:

Валерия – самая летающая певица; Алексей Венедиктов – самый летающий журналист; Тина Канделаки – самая летающая журналистка; Сергей Минаев – самый летающий писатель; Александр Петров – самый летающий актер; Эдуард Петров – самый летающий тележурналист; Дмитрий Пучков (Goblin) – самый летающий переводчик; Константин Ремчуков – самый летающий главный редактор; Ольга Скабеева – самая летающая телеведущая; Ирина Старшенбаум – самая летающая актриса; Сергей Лазарев – самый летающий певец.

Победителей поздравили генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев и генеральный директор АО «Аэромар» Владимир Джао, которые вручили номинантам памятные призы.

Форум SkyService 2019 открыло пленарное заседание «Новые практики и подходы к формированию доходов авиаотрасли». Спикеры обсудили основные тренды развития рынка авиаперевозок: каким должен быть современный аэропорт, как изменились основные предпочтения авиапассажиров, что включает в себя непрофильный заработок аэропортов и какие технологии и инновационные решения сегодня разрабатывают и внедряют компании, работающие в авиаотрасли, для повышения качества оказываемых услуг.

Следующим мероприятием делового блока стала экспертная сессия «Тенденции развития индустрии гостеприимства и питания для путешественников», в которой примут участие президент Всемирной кулинарной ассоциации Томас Гуглер, президент Национальной ассоциации кулинаров России Виктор Беляев, вице-президент Interstate Hotels&Resorts Константин Горяинов, генеральный менеджер отеля Sheraton Baku Airport 5* Эльчин Зейналабдин, директор по маркетингу «Афиша-рестораны» Александр Сысоев, операционный директор капсульного отеля в аэропортах GoSleep Владимир Костромин, генеральный директор Novikov Aviation Catering Елена Авакян и другие. Участники обсудят современные тенденции в отрасли авиационного питания в России и других странах, общепринятые стандарты и новые тренды в сфере гостеприимства, ключевые особенности питания и услуг в бизнес-авиации и многое другое.

Продолжит деловую программу экспертная сессия «Сервис в российском небе», соорганизатором которой выступает многолетний партнер Международного форума SkyService – информационно-аналитическое агентство «Авиапорт».

На площадке SkyService 2019 состоится и несколько мероприятий, уже ставших традиционными: сертифицированное обучение бортпроводников по уникальной образовательной программе ISPY (курс повышения эффективности розничных продаж на бортах воздушных судов), кулинарные соревнования шеф-поваров ведущих бортовых кейтерингов Sky Delight Awards 2019 и церемония награждения победителей уникальной премии Sky Travel Awards 2019, в рамках которой популярные блогеры выберут лучшие аэропорты, бизнес-залы и отели вблизи аэропортов.

Также участники Форума смогут посетить выставку брендов, представленных в каталоге SkyShop, ярмарку вакансий авиационной индустрии и принять участие в многочисленных мастер-классах и тренингах.

Международный форум SKYSERVICE в социальных сетях:

www.instagram.com/skyservice_forum

www.facebook.com/skyservice.forum

Аккредитация на IV Международный форум SKYSERVICE 2019:

reg.sky-service.com/register/reg_2019/

Пресс-служба IV Международного форума SKYSERVICE 2019:

press@sky-service.com, тел.: +7 (926) 700-32-96, +7 (926) 257-92-00

Информационная справка об организаторе

АО «Аэромар» – крупнейшая российская компания, которая осуществляет производство питания для авиапассажиров, оказывает услуги по клинингу и экипировке салонов воздушных судов, предоставляет торговое обслуживание на борту самолета.

Компания была основана в 1989 году учредителями предприятий ЦУ МВС «Аэрофлот» и американской компанией «Мариотт Инфлайт Сервисиз» – в результате слияния первых слогов названий этих компаний и возникло название «АэроМар». Сегодня
АО «Аэромар» занимает лидирующие позиции в индустрии кейтерингового бизнеса РФ.

АО «Аэромар» поставляет бортовое питание более чем для 40 клиентов – российских и международных перевозчиков, обслуживает рейсы с главами государств.

В апреле 2014 года в компании стартовал новый проект – организация торгового сервиса на бортах воздушных судов авиакомпании ПАО «Аэрофлот» – SkyShop. Начиная с этого времени был значительно обновлен и увеличен ассортимент товаров для торговли на борту, представлены самые разные категории товаров для выбора пассажиров.

Ключевым клиентом и партнером АО «Аэромар» является крупнейший национальный авиаперевозчик России – ПАО «Аэрофлот-Российские авиалинии» и компании Группы Аэрофлот. АО «Аэромар» также является партнером более чем 30 российских и иностранных авиакомпаний.

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