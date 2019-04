Наши артисты представят Россию на Бродвее

По окончании десятидневных мастер-классов со звездной командой постановщиков с Бродвея 100 начинающих и профессиональных артистов, лучшие российские музыканты, 27 киномюзиклов, ставших хитами бродвейской и мировой театральной сцены, слезы счастья артистов и эмоции зрителей – все это соединилось воедино на финале проекта в огромном пространстве Театра МДМ. Многократные лауреаты и номинанты премий Tony, Laurence Olivier, Oscar, Golden Globe, Drama Desk и Grammy, авторы мюзиклов «Рокки», «Анастасия», «Рэгтайм» Стивен Флаэрти и Линн Аренс стоя аплодировали российским артистам.

Broadway Dreams – совместный проект некоммерческой организации The Broadway Dreams Foundation и театральной компании Дмитрия Богачева «Бродвей Москва», который уже четвертый год проходит в Москве. Команда бродвейских профессионалов провела бесплатные интенсивные мастер-классы по актерскому мастерству, хореографии и вокалу для российских актеров музыкального театра, которые успешно прошли кастинг. По итогам, лучшие артисты снова получили возможность побывать на Бродвее и принять участие в гала-концерте Broadway Dreams. Темой показов в этом году стали киномюзиклы: экранизации бродвейских постановок и музыкальные фильмы, перенесенные на сцену.

«Театр держится, в первую очередь, на одержимых и влюбленных в него настоящих и будущих профессионалах сцены, – поделился театральный продюсер Дмитрий Богачев. – Ставшие традиционными ежегодные творческие мастерские Broadway Dreams – это возможность для начинающих и опытных мюзикловых артистов испытать на себе радость творчества и достижения красивого результата посредством изнурительной, но потрясающе интересной работы под руководством настоящих бродвейских мастеров. За три года через наши мастерские прошли более 300 мюзикловых артистов, взрослых и юных, начинающих и профессиональных. Многие из них продолжили карьеру на сценах московских театров, а некоторые побывали на Бродвее».

Шоу-кейс «Broadway Dreams. Киномюзиклы» — это 60 лет истории мирового музыкального кино, перенесенного на театральную сцену — от классических шедевров «Скрипач на крыше», «Американец в Париже», «Мэри Поппинс» до таких хитов, как «Кордебалет», «Иисус Христос — Суперзвезда», «Девять», «Тарзан», «Однажды», «Пиаф» и «Анастасия». Вечер бродвейских мюзиклов символично завершился композицией «Однажды» (Someday) из мюзикла «Горбун из Нотр-Дама». «Мы закончили программу номером-посвящением Нотр-Даму, который невольно стал символом культурного единения всего цивилизованного человечества, – прокомментировал Дмитрий Богачев. – Мы неотъемлемая и важная часть нашей общей мировой культуры. Наши творческие мастерские еще раз это доказывают».

Вместе с десятками молодых талантливых начинающих артистов в концерте приняли участие опытные профессионалы Теона Дольникова («Нотр-Дам де Пари», «Пола Негри»), Ирина Вершкова («Бал вампиров»), Евгений Кириллин («Бал вампиров»), Алексей Романов (шоу «Голос. 5 сезон», мюзикл «Русалочка»), Дан Розин (победитель конкурса «Новая волна-2018») и другие. Специальные гости программы: звезды Бродвея Тайлер Хэнс (CATS), Николас Родригес («Тарзан»), Мэттью Скотт («Американец в Париже»), а также создатели мюзиклов «Анастасия», «Рэгтайм», «Однажды на этом острове», «Рокки», «Сюссикл» и других, обладатели Премии Лоуренса Оливье и премии «Тони» композитор Стивен Флаэрти и автор текстов Линн Аренс.

«Наша цель — не только культурное сближение, — призналась основатель The Broadway Dreams Foundation Аннетт Таннер. — Совместное творчество талантливых артистов с разным опытом помогает осознать общность наших ценностей. Для меня большая честь в этом году снова нести эту миссию вместе с такими глубокими и разносторонними театральными профессионалами и преподавателями, как знаменитый режиссер Бродвея и Вест-Энда Гордон Гринберг, хореографы Тайлер Хэнс и Виктор Джексон, актеры Николас Родригес и Мэттью Скотт, композитор Балинт Варга, а также лауреаты премии “Тони” Линн Аренс и Стивен Флаэрти, чей мюзикл о России “Анастасия” стал международным явлением. Каждый день, репетируя с нашими невероятно талантливыми и дружными русскими актерами, мы снова и снова убеждались, что музыкальный театр способен преодолевать реальные и воображаемые границы».

По итогам Broadway Dreams Moscow приглашение выступить этой осенью на гала-концерте The Broadway Dreams Foundation в Нью-Йорке получилиМарина Вишневская из Красноярска и Руслан Ивакин из Абакана, Республика Хакасия.

Марина Вишневская:

Потрясающие ощущения, когда погружаешься в атмосферу проекта, прежде всего, в эту музыку, которая начинает тебя изнутри трансформировать! Здесь совершенно невероятная энергия команды. Все групповые номера, в которых я участвовала в сегодняшнем шоу, – это сгусток совершенно сумасшедшей, сбивающей с ног и вскрывающей голову, энергии. Я не знаю, где такое можно найти, как не здесь, на Broadway Dreams. Это эйфория и восторг! Даже без поездки в Нью Йорк, я бы была довольна, просто попасть сюда, поучаствовать наряду с талантливейшими людьми. Это успех и огромное счастье для меня. Я благодарна всем: и Богу, и родителям, и «Бродвей Москва» за возможность быть здесь!

Руслан Ивакин:

Фейерверк эмоций! Я впервые оказался в такой большой мюзикловой среде на Broadway Dreams. Я обожаю Нью-Йорк, был однажды там на концерте в ООН, представлял Россию. Теперь сделаю это вновь в рамках Broadway Dreams. Для меня это огромное счастье и честь! Я благодарен педагогам, которые провели огромную работу, репетировали по 9-11 часов в день. Они все огромные трудяги и профессионалы. Признаться, мне раньше никогда не везло на других проектах. Возможно, потому что в некоторых моментах я шел на компромисс с собой. Но здесь команда постановщиков меня услышала, и мы сделали невероятное - интегрировали хакасское пение в материал номера You will be in my heart («Тарзан»). Получилось просто невероятное соединение красивейшей музыки, английского и древнего хакасского языков.