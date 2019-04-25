Нефть готовится к рывку

Несмотря на то, что торги 24 апреля показывали разнонаправленную динамику на фоне новостей по запасам нефти от минэнерго США, день цена на нефть завершила в плюсе на уровне $74,51 (+0,16%).

Как рассказал REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов, за прошедшую неделю запасы США выросла запасы нефти выросли на 5,5 млн баррелей, а запасы бензина снизились на 2,1 млн баррелей, до 225,8 млн баррелей. Хотя по прогнозам снижение должно было произойти до 1 млн баррелей.

Добыча нефти в США выросла на 100 тыс., достигнув показателя в 12,200 млн баррелей в сутки.

На утро 25 апреля стоимость нефти выросла на 0,09% достигнув показателя $74,57, при этом покупатели настроены двигать цену выше к $75,25, к уровню который является ключевым. Уточняется, что если они его не защитят, то последует падение до $73.