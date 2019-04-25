Польша приостановила транзит нефти из России

Польша прекратила транзит российской нефти, поступающей в Европу по нефтепроводу «Дружба, говорится в письме оператора польского участка магистрального нефтепровода PERN. Основной причиной такого решения называется неудовлетворительное качество сырья.

В это связи польская компания обратилась к российской «Транснефти» с просьбой принять срочные меры по возобновлению транзита незагрязненной нефти.

В PERN отметили, что не могут допустить прокачку нефти с высоким содержанием органических хлоридов, поскольку это грозит «серьезными промышленными авариями».

Также в документе сообщается, что ни один из нефтеперерабатывающих заводов, расположенных на нефтепроводе «Дружба», не в состоянии принимать и перерабатывать нефть с такими показателями. Приказ остановить отбор нефти прозвучал от всех клиентов.

В свою очередь польское Минэнерго заявило, что в случае затягивания ситуации с российской нефтью, они задействуют резервный канал через порт Гданьска.

В ведомстве сообщили, что «благодаря использованию запасов нефти будет обеспечена непрерывность переработки и поставок на польский рынок топлива».

Напомним, проблемы с качеством нефти, поступающей из России, возникли на прошлой неделе. «Транснефть» признала, что содержание в ней хлоридов повышено.