«Опоздал на полчаса»: стали известны детали встречи Путина с Ким Чен Ыном

Президент России Владимир Путин рассказал, что побеседовал с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном о перспективах дальнейших отношений между двумя странами.

«Мы смогли поговорить и об истории наших отношений межгосударственных, поговорили о сегодняшнем дне, о перспективах развития двусторонних связей», - сообщил президент России.

Помимо этого главы государств обсудили ситуацию на Корейском полуострове, а также пути решения проблем.

«Обменялись мнениями о том, как и что нужно сделать для того, чтобы ситуация имела хорошие перспективы на улучшение», — рассказал российский лидер.

Уточняется, что встреча проходит в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

После двухчасовой беседы с глазу на глаз, которая продлилась дольше отведенного времени, к лидерам России и КНДР присоединились члены делегаций.

Напомним, бронепоезд с Ким Чен Ыном прибыл на Дальний Восток утром, 24 апреля. Поездка стала для лидера КНДР не только первой в Россию, но и дебютным визитом за рубеж с момента переизбрания на высший пост.

Уточняется, но на встречу с Путиным, глава КНДР опоздал на 30 минут.