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Путин заявил о готовности восстановить в полном объёме отношения с Украиной

Москва, 25.04.2019

Глава РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита с КНДР заявил, что наша страна готова в полном объёме восстановить отношения с Украиной, пояснив при этом, что это будет возможно только в том случае, если политика Киева при новом президенте Владимире Зеленском изменится.

«Многое зависит от той политики, которую будет проводить новое политическое руководство Украины. А мы хотим, готовы к тому, чтобы восстанавливать отношения в полном объёме. Но, повторю, мы не можем делать это в одностороннем порядке», – сказал Путин.

Кроме того, российский лидер прокомментировал свой вчерашний указ об упрощённом получении гражданства РФ жителями ДНР и ЛНР. По словам Путина, он не видит в этом указе ничего необычного.

«Так уже давно делаю соседние страны, – цитирует президента РИА Новости. – И никто болезненно на это не реагирует. Поэтому для меня очень странно, что моё решение у кого-то, в том числе в Киеве вызывало негативную реакцию».

Путин напомнил, что, например, Польша уже в течение многих лет выдает гражданство полякам, проживающим за пределами страны. Также поступают власти Венгрии и Румынии.

«В этой связи у меня возникает вопрос: а чем же русские, которые проживают на Украине, хуже румын, поляков или венгров? Или украинцы, проживающие там же, но чувствующие свою неразрывную связь с Россией в силу разных обстоятельств - родственных связей, смешанных браков и каких-то других. Я здесь не вижу ничего необычного», – сказал президент.

При этом он обвинил власти Украины в том, что они всё время пытаются нагнуть, наклонить Донбасс с помощью силовых акций.

«Это явное не стремление к решению вопроса путём диалога с людьми, которые проживают на этих территориях. В Киеве должны понять, что попытки так или иначе нагнуть Донбасс ни к чему хорошему не приведут», – отметил глава российского государства, добавив, указ, связанный с паспортами, носит чисто гуманитарный характер.

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