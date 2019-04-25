Разведи коз на миллиард

В Йошкар-Оле мы познакомились с Тарасом Кожановым, совладельцем Сернурского сырзавода. Это семейный бизнес, который основал его отец Владимир Кожанов. Эта масштабная компания занимается производством молочной продукции: сыр, молоко, масло, йогурты, кефир и творог. Выручка — 1,5 млрд рублей в год, прибыль — около 200 млн рублей. Штат — 600 человек.

У компании есть свой завод и фермы. За последние два года Кожановы запустили собственную розницу, сырную лавку, интернет-магазин, кондитерскую и линию косметики Kozmetika. Завод перерабатывает три вида молока: овечье, козье и коровье. Овечье молоко полностью собственного производства — 250 литров в день, у Сернурского завода есть собственная овечья ферма (250 голов) и козья ферма «Лукоз» (более 5700 голов), которые признаны крупнейшими молочными фермами в России. В производстве продукции они используют 90% своего козьего молока, примерно 10–15 тонн в день.

Предложение о сотрудничестве от Тараса Кожанова: он ищет поставщиков сырья — козьего молока в России мало. Он хочет добиться того, чтобы больше людей занималось молочным козоводством. А еще ему нужны фермеры, которые будут выращивать для Сернурского сырзавода поголовье молочных коз. У компании есть авторское свидетельство на разработку нового типа коз зааненской породы. Такое хозяйство вести намного проще, чем заниматься производством молока: не нужно думать о доении и последующей продаже. Семья из двух-четырех человек может содержать сто коз, тем более что козы неплохо переносят все условия. В среднем один козел может покрыть 60 коз. На сто голов беспородных коз Тарас выделит два племенных козла. Он готов купить уже первый выводок полукровных коз по восемь тысяч за каждую, в то время как сам фермер покупает беспородную козу за четыре тысячи. Учитывая затраты на корм и уход, можно заработать 500 тысяч рублей только за первый год и выйти в ноль, а если при этом продавать молоко, то в плюс.

Затем мы встретились с Константином Глаженковым — коммерческим директором Сернурского завода, который работает в компании больше шести лет.

Предложение о сотрудничестве от Константина Глаженкова: Сернурский сырзавод заинтересован в том, чтобы фермерские лавочки открывались по всей стране и люди покупали больше натуральных продуктов. Сейчас существует много хозяйств, производящих качественные, честные товары, но у них есть проблемы с реализацией. Поэтому Константин готов поделиться опытом выбора помещения, формирования ассортимента, изучения трафика, а также может поставлять молочную продукцию сырзавода в такой магазин. Он может помочь с оборудованием, обсудить вопрос субсидирования арендной платы и предоставить товарный кредит. Еще у компании есть своя кондитерская, где продаются сладости из рикотты: эклеры, чизкейки и многое другое. Если вы собираетесь открыть, например, кофейню, можно предлагаь в ней эти десерты. Поставки осуществляются в радиусе 800–900 км. Можно также создать свою кондитерскую и делать выпечку, используя рикотту Сернурского сырзавода. Помимо всего прочего, они готовы поделиться рецептурой рикотты и помогут организовать маленькое производство в Москве.