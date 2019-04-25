Российские туристы рассказали, что обычно берут с собой на отдых за рубеж

Специалисты сервиса поиска авиабилетов Aviasales провели опрос среди российских туристов, предпочитающих проводить свой отпуск в зарубежных странах. Вопрос был всего лишь один: «Что вы берёте с собой в заграничные поездки?».

Оказалось, что самая популярная и незаменимая вещь в поездке – специальная плёнка, при помощи которой наши соотечественники самостоятельно обматывают свои чемоданы. По мнению пассажиров, таким образом можно сэкономить на упаковке в аэропорту и обезопасить богаж от взломов и повреждений. Второй предмет, без которого не обходится большинство российских туристов – это кипятильник. С его помощью можно быстро заварить чай, кофе или даже сварить сосиски, передаёт агентство «Интерфакс».

Помимо этого, россияне везут с собой за границу сигареты, а также продукты питания, в том числе: гречневую крупу, чёрный хлеб, колбасу, печенье и семечки. Кроме того, в сумках туристов из РФ можно найти тапочки и полотенце, которые некоторые берут с собой в отпуск, а некоторые, наоборот, в качестве сувениров прихватывают из отелей.

Любопытно, что о своём здоровье наши соотечественники думают не в первую очередь – в ТОП-10 популярных вещей, которые россияне берут на отдых, аптечка всего лишь седьмая. Следом за ней в рейтинге расположились алкоголь и косметичка с банными принадлежностями. Замыкают составленный экспертами портала Aviasales рейтинг, плойка для волос и обувь на каблуках.