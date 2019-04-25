Российский дипломат назвал условие, при котором Украина сможет вернуть Донбасс

Дмитрий Полянский – первый заместитель постоянного представителя России в ООН – считает, что Украина сможет себе вернуть регионы Донецка и Луганска, только в случае выполнения Минских соглашений. При этом он подчеркнул, что если Киев продолжит винить во всём Россию и мифическую «российскую агрессию», то большую часть территории Донбасса они потеряют навсегда, передаёт РИА Новости.

«Мы всегда выступали и продолжаем выступать за то, чтобы украинские власти разговаривали со своим народом, спрашивали – что беспокоит людей, чего они хотят, – подчеркнул Полянский. –Это, в том числе, цель Минских соглашений – не независимость Донбасса, а возвращение его в состав Украины, точнее, создание условий, при которых жители ДНР и ЛНР сами захотят вернуться на Украину».

По мнению российского дипломата, если шаг за шагом соглашения будут выполняться, то Киев сможет себе вернуть эти регионы.

«А если просто продолжат списывать свои просчёты и нежелание слушать, чего хотят русскоязычные жители страны, на «руку Москвы», как это делал Пётр Порошенко, то ничего не получится», – резюмировал подчеркнул первый заместитель постпреда РФ в ООН.

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ДНР и ЛНР. Представители Госдепа США уже отметили, что такое решение затруднит реализацию Минских соглашений. С возмущением отреагировали на указ российского лидера и на Украине. В частности, действующий глава «незалежной» Порошенко заявил, что своим указом «Путин готовит почву для аннексии Донбасса». Кроме того, Украина послала письмо в Совет Безопасности ООН с просьбой провести заседание в связи с этим указом.