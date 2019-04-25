СМИ сообщают о планах Путина остаться у власть после 2024 года при помощи Лукашенко

Как сообщает Bloomberg, усиление давления на Белоруссию со стороны Москвы связано со стремлением удержать власть действующим президентом Владимиром Путиным после окончания его текущего срока в 2024 году.

Как считает автор материала, в этих целях Россия продолжает усиливать экономическое давление на Минск, чтобы вынудить белорусского лидера Александра Лукашенко продемонстрировать лояльность к Москве и согласиться на более глубокую интеграцию в обмен на дальнейшую помощь.

Как сообщает агентство, экономическая блокада Белоруссии «может служить прелюдией к дальнейшему поглощению Россией своего соседа».

Также СМИ ссылается на источники близкие к Кремлю, которые сообщают, что у Путина в планах может быть руководство после 2024 года объединенным государством. Таким образом, президент России «обойдет конституционный запрет на третий президентский срок».

Ранее, президент Лукашенко заявлял, что никогда не откажется от суверенитета Белоруссии и не войдет в состав РФ.