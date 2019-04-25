Трамп против всех

США ввели полное эмбарго на импорт нефти из Ирана. По своему обыкновению не ограничившись собственной внешней торговлей, а пытаясь диктовать свою волю всему остальному миру – вторичные санкции обещаны всем потенциальным покупателям иранской нефти. Напомним, что американские санкции против иранской нефти начали действовать еще с ноября прошлого года. Однако для Китая, Индии, Японии, Южной Кореи, Турции, Италии, Греции и Тайваня было сделано исключение. Что, фактически, выхолащивало саму идею этих санкций, поскольку 90% иранского нефтяного экспорта по итогам 2018 года именно на этих потребителей и пришлось. Впрочем, Госдеп требовал и от вышеназванных стран отказаться от иранской нефти за шесть месяцев – то есть, к маю этого года. И, таким образом, новые телодвижения американцев на иранском направлении – всего лишь реализация ранее объявленной угрозы.

Иран традиционно является крупным экспортером нефти. На протяжении прошлых 20 лет объемы иранского нефтяного экспорта держались в среднем около 110-120 млн тонн в год. Исключением был краткий период действия эмбарго стран ЕС в 2012-2015 годах, закончившийся заключением так называемой «ядерной сделки» и последующим снятием ряда ранее существовавших дискриминационных мер.

Однако администрация Дональда Трампа, известная пламенной любовью к Израилю и столь же яростной ненавистью ко всем, кого «земля обетованная» считает своими геополитическими противниками, снова вернулась на тропу санкционной войны. Условия Трампа для заключения нового соглашения фактически предполагают лишение Ирана суверенитета, а потому едва ли будут приняты. При этом эксперты отмечают, что США не имеют возможности сменить существующую власть в Иране силой, потому особое внимание уделяется именно санкционному давлению -- с тем чтобы сделать жизнь иранцев как можно более невыносимой и вынудить их самих свергнуть собственное правительство.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что его цель – свести экспорт иранской нефти к нулю. Однако реалистичность этой затеи под большим вопросом.

Во-первых, Китай, будучи крупнейшим импортером иранской нефти, едва ли будет следовать американским ценным указаниям, особенно в свете торговой войны, развязанной Трампом против самого Китая. «Сотрудничество всего международного сообщества, в том числе Китая с Ираном в рамках международного права является абсолютно законным. Оно должно уважаться и защищаться» - заявил представитель МИД Китая Гэн Шуан.

Во-вторых, существует множество путей обойти американские санкции. Например, в ЕС с 7 августа 2018 года вступил в силу обновленный Блокирующий устав, положения которого направлены на защиту европейских компаний от влияния экстерриториальных санкций США. В январе этого года Германия, Франция и Великобритания начали работу над запуском системы INSTEX, дающей возможность осуществлять расчеты с Ираном в обход финансовой системы США. Кроме того, Иран ради сохранения своего экспорта готов идти на беспрецедентные для мирового рынка уступки. Иранские поставщики готовы перевести поставки исключительно на свой танкерный флот (National Iranian Tanker Company), взять на себя издержки по доставке и страхованию, увеличить период оплаты и проч. Известно, что такие условия уже предложены китайскими и индийскими потребителями. Перекрыть такой канал поставок можно только военным путем, на который команда Трампа при всей своей одиозности, едва ли решится.

В-третьих, гипотетический резкий уход с рынка столь крупного игрока вызовет крупный дефицит на мировом нефтяном рынке, который в столь сжатые сроки возместить некому. Россия де-факто и так осуществляет добычу на максимуме, вопреки квотам по соглашению ОПЕК+. А скажем, Нигерия, Венесуэла и Ливия даже снижают объемы своей добычи из-за внутриполитических неурядиц (в последнем случае – даже полноценной гражданской войны).

Трамп, если верить словам Помпео, рассчитывает на некие гарантии со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ. Саудиты действительно технически могли бы нарастить добычу. Но будут ли – большой вопрос. Падение цен на нефть несколько лет назад уже принесло саудовской экономике большой ущерб, вынудив власти королевства пойти на урезание легендарной местной социалки. В феврале этого года директор департамента МВФ по Ближнему Востоку и Центральной Азии Джихад Азур обозначил конкретные параметры цен: саудовский бюджет на 2019 год будет сбалансирован при ценах на нефть не ниже 80-85 долларов за баррель. Поэтому, собственно, саудовцам не очень-то выгодно лихорадочно заливать рынок новой нефтью – удобнее воспользоваться подарком Трампа как поводом для роста нефтяных котировок. Собственно, министр энергетики королевства Халид аль-Фалех уже заявил, что роста добычи любой ценой не будет. «Саудовская Аравия будет реагировать на потребности клиентов, если с их стороны поступят запросы на дополнительные поставки... мы будем реагировать, и мы думаем, что реальный спрос будет расти, но, конечно, мы не собираемся делать упреждающий шаг и увеличивать производство» -- сообщил министр.