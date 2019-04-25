В Генштабе РФ рассказали о возможностях США наносить удары из космоса

Как считает замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Виктор Познихир, США стремятся возродить программу «Звездных войн».

Генерал аргументировал свои слова появлением у США концепции «достартового перехвата ракет», которая предполагает их уничтожение еще в пусковых установках. Уточняется, что ракеты, которым все-таки удастся выдвинуться из пусковых шахт, будут уничтожены системами ПРО. Также российские военные не могут полностью исключить превентивного удара по объектам России космическими средствами.

При этом генерал уверен, что размещение американских ударных средств противоракетной обороны в космосе несут угрозу всему миру.

Напомним, США вышли из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, обвинив Россию в нарушении норм документов. В ответ на действия Вашингтона Москва также приостановила свое участие в договоре.