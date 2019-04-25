В Китае раскрыли «тайный маневр» России

В последние несколько лет Россия активно пополняет свои золотые запасы, пишет китайское издание China Gold Network Newsletter.

Издание сообщает, что только в первом квартале 2019 года Центробанк России приобрел порядка 2-х млн унций золота, в связи с чем суммарные золотые резервы Российской Федерации превысили 2170 тонн (69 700 000 унций).

Сегодня доля золота в резервах России составляет 18 % и эта цифра продолжит расти. Авторы материала уверены, что благоприятная ситуация с покупкой золота сложилась из-за политики США, которые своими угрозами перекрыть импорт нефти из Ирана, подогрело интерес к драгоценным металлам.

СМИ приводит комментарий китайского аналитика, который уверен, что маневр России с золотовалютными резервами обусловлен желанием защитить финансовую систему страны от рисков, которые несут с собой западные санкции. Также авторы материала уверены, что закупка золота Россией является одним из шагов РФ в сторону дедолларизации.